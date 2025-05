Dramma a Lamezia Terme l’aspirante modello Bruno Di Cello ucciso a 30 anni dal padre

© Notizieaudaci.it - Dramma a Lamezia Terme, l’aspirante modello Bruno Di Cello ucciso a 30 anni dal padre Dramma familiare i cui contorni sono ancora da definire nei dettagli ma che dalle prime indagini sembrerebbe essere maturato in un contesto di disperazione. É quello che ha sconvolto la comunità di Lamezia Terme, dove un padre, Francesco Di Cello, di 64 anni, guardia giurata in pensione, ha ucciso il figlio trentenne Bruno, aspirante modello. Francesco Di Cello ha sparato il figlio al culmine di una lite Una tragedia sulla quale stanno indagando gli investigatori del Commissariato di Lamezia Terme della Polizia ai quali l’omicida si è costituito subito dopo il fatto e che stanno cercando di ricostruire i contorni della vicenda, a cominciare dal movimento. Allo stato anche la ricostruzione dei fatti non è chiara al 100%. Il delitto è avvenuto nel quartiere Marinella, nella zona sud della città, in una strada sui cui si affacciano numerose villette. 🔗 Unfamiliare i cui contorni sono ancora da definire nei dettagli ma che dalle prime indagini sembrerebbe essere maturato in un contesto di disperazione. É quello che ha sconvolto la comunità di, dove un, Francesco Di, di 64, guardia giurata in pensione, hail figlio trentenne, aspirante. Francesco Diha sparato il figlio al culmine di una lite Una tragedia sulla quale stanno indagando gli investigatori del Commissariato didella Polizia ai quali l’omicida si è costituito subito dopo il fatto e che stanno cercando di ricostruire i contorni della vicenda, a cominciare dal movimento. Allo stato anche la ricostruzione dei fatti non è chiara al 100%. Il delitto è avvenuto nel quartiere Marinella, nella zona sud della città, in una strada sui cui si affacciano numerose villette. 🔗 Notizieaudaci.it

