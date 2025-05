Dove vedere Scandicci-VakifBank Istanbul in tv | orario semifinale Champions League streaming

Scandicci e il VakifBank Istanbul si affronteranno nella semifinale della Champions League 2025 di volley femminile, in programma sabato 3 maggio (ore 18.00) presso la Ülker Sports Arena di Istanbul. Le toscane saranno chiamate ad affrontare la corazzata turca in trasferta: si giocherà infatti nella metropoli turca, anche se questo palazzetto è la casa del Fenerbahce e non della formazione che ha appena vinto il campionato.Ekaterina Antropova e compagne dovranno gettare il cuore oltre l’ostacolo: alla prima apparizione in una Final Four, infatti, la Savino Del Bene se la dovrà vedere con la quotatissima formazione allenata da Giovanni Guidetti. Servirà un’impresa superlativa per meritarsi la qualificazione alla finale e giocare così un derby tutto italiano contro chi vincerà il confronto tra Conegliano e Milano in programma tre ore prima nello stesso impianto. 🔗 Oasport.it - Dove vedere Scandicci-VakifBank Istanbul in tv: orario semifinale Champions League, streaming e ilsi affronteranno nelladella2025 di volley femminile, in programma sabato 3 maggio (ore 18.00) presso la Ülker Sports Arena di. Le toscane saranno chiamate ad affrontare la corazzata turca in trasferta: si giocherà infatti nella metropoli turca, anche se questo palazzetto è la casa del Fenerbahce e non della formazione che ha appena vinto il campionato.Ekaterina Antropova e compagne dovranno gettare il cuore oltre l’ostacolo: alla prima apparizione in una Final Four, infatti, la Savino Del Bene se la dovràcon la quotatissima formazione allenata da Giovanni Guidetti. Servirà un’impresa superlativa per meritarsi la qualificazione alla finale e giocare così un derby tutto italiano contro chi vincerà il confronto tra Conegliano e Milano in programma tre ore prima nello stesso impianto. 🔗 Oasport.it

