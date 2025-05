Dove vedere Milano-Conegliano in tv | orario semifinale Champions League volley femminile canale streaming

Conegliano e Milano si affronteranno nella semifinale della Champions League 2025 di volley femminile, in programma sabato 3 maggio (ore 15.00) presso la Ülker Sports Arena di Istanbul. Il derby italiano infiammerà la metropoli turca: sarà la rivincita della finale dell'anno scorso, che venne vinta dalla corazzata veneta. Le Campionesse d'Europa andranno a caccia del bis, fronteggiando nuovamente le meneghine appena battute nell'atto conclusivo che ha messo in palio lo scudetto.Le ragazze di coach Daniele Santarelli partiranno con tutti i favori del pronostico dopo quanto si è visto in questa stagione, Dove hanno vinto tutti gli otto scontri diretti disputati, ma la formazione di coach Stefano Lavarini ha le qualità per firmare il grande colpaccio in una partita secca. Chi vincerà si qualificherà alla finale di domenica, da disputare contro chi avrà la meglio nella sfida tra Scandicci e le turche del VakifBank Istanbul allenato da Giovanni Guidetti.

