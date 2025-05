Dove vedere Italia-Oman oggi in tv Mondiali beach soccer 2025 | orario programma streaming

oggi venerdì 2 maggio (ore 13.00) l'Italia affronterà l'Oman ai Mondiali 2025 di beach soccer. La nostra Nazionale incomincerà la propria avventura in questa rassegna iridata sulla splendida sabbia di Victoria (Seychelles), con l'obiettivo di fare bella figura e provare a spingersi fino in fondo dopo il secondo posto conquistato nella passata edizione. Gli azzurri faranno il debutto debutto contro un avversario da prendere con le pinze e che non va sottovalutato.I Campioni d'Europa 2023 incroceranno la formazione mediorientale con il chiaro obiettivo di vincere e iniziare al meglio il cammino, in vista dell'attesissimo big match di domenica contro il Brasile, rivincita della finale dell'ultima edizione che gli azzurri hanno perso contro la formazione verdeoro.Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l'orario d'inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Oman, partita valida per la fase a gironi dei Mondiali 2025 di beach soccer.

