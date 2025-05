Dove comprare casa a Catania i quartieri d' oro e quelli che hanno perso valore | la mappa dei prezzi

prezzi in risalita per gli immobili a Catania. Ma dipende dai quartieri. Il mercato immobiliare, infatti, è in continua evoluzione e, per chi desidera acquistare casa, è la zona che fa la differenza. In particolare, giocano un ruolo importante la percezione della sicurezza e i servizi offerti. 🔗 Cataniatoday.it - Dove comprare casa a Catania, i quartieri d'oro e quelli che hanno perso valore: la mappa dei prezzi in risalita per gli immobili a. Ma dipende dai. Il mercato immobiliare, infatti, è in continua evoluzione e, per chi desidera acquistare, è la zona che fa la differenza. In particolare, giocano un ruolo importante la percezione della sicurezza e i servizi offerti. 🔗 Cataniatoday.it

Comprare casa a Milano, in quali quartieri conviene: Duomo e Porta Nuova i più richiesti - Nel secondo semestre del 2024 i prezzi delle abitazioni di Milano sono aumentati del 2,1%. Lo dicono le recenti analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, con le zone centrali della città che hanno visto un incremento più marcato, con un +4,7%. Il mercato del lusso continua a essere vivace, con alcune proprietà che, grazie a caratteristiche esclusive o difficili da trovare in termini di posizione e comfort, ricevono valutazioni personalizzate. 🔗quifinanza.it

Comprare casa a Verona, in quali quartieri conviene: aree meno centrali in crescita - L’andamento del mercato immobiliare a Verona mostra un andamento dei prezzi a velocità differenti a seconda della zona considerata. Mentre il centro storico registra una sostanziale stabilità, con un lieve incremento del +0,1%, altre aree della città vedono aumenti più significativi, trainati dalla domanda sostenuta e dalla scarsità di offerta. Unica eccezione è Borgo Venezia dove i valori subiscono una lieve contrazione del -0,3%. 🔗quifinanza.it

Comprare casa a Palermo, i quartieri dove conviene: giù i prezzi in zona universitaria - Un nuovo rapporto del Centro Studi Tecnocasa ha monitorato l’andamento del mercato immobiliare a Palermo nella prima metà del 2024, evidenziando quali sono le tendenze nel capoluogo siciliano. Come in altre città italiane, il Centro sta registrando un aumento degli investimenti a fini turistici. Questo porta i locali a spostarsi in zone meno centrali, con quella del Parco della Favorita che sta vivendo un periodo di attività del mercato immobiliare e di aumento della domanda molto intenso. 🔗quifinanza.it

