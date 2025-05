Dovbyk torna al Girona? Dalla Spagna sicuri | la posizione della Roma

Roma, per materializzare l’impossibile. Il ritorno in Champions League, a 6 anni di distanza dall’ultima volta, non è mai stato così possibile come in questa stagione, forse la più travagliata della storia recente del club, con soli due punti da colmare rispetto al 4°. Ottenerlo non sarebbe solo il coronamento di una cavalcata eroica in questo 2025, ma cambierebbe anche le prospettive sul prossimo mercato, e proprio di questo vogliamo parlare. Sì perché nelle ultime ore, oltre al tramonto dell’obiettivo Steijn, voci che riguardano Artem Dovbyk si stanno diffondendo velocemente.Giudizio più che mani sospeso quello sull’ucraino, che da un lato ha comunque messo a segno 16 gol in 43 partite totali, molti dei quali sono risultati decisivi in campionato per il risultato finale, dall’altro però non ha convinto per prestazioni, è spesso sembrato goffo e poco congeniale al gioco di squadra, ed è mancato in fase realizzativa nei big match, in Italia come in Europa. 🔗 Sololaroma.it - Dovbyk torna al Girona? Dalla Spagna sicuri: la posizione della Roma 4 partite da vivere tutte d’un fiato per la, per materializzare l’impossibile. Il ritorno in Champions League, a 6 anni di distanza dall’ultima volta, non è mai stato così possibile come in questa stagione, forse la più travagliatastoria recente del club, con soli due punti da colmare rispetto al 4°. Ottenerlo non sarebbe solo il coronamento di una cavalcata eroica in questo 2025, ma cambierebbe anche le prospettive sul prossimo mercato, e proprio di questo vogliamo parlare. Sì perché nelle ultime ore, oltre al tramonto dell’obiettivo Steijn, voci che riguardano Artemsi stanno diffondendo velocemente.Giudizio più che mani sospeso quello sull’ucraino, che da un lato ha comunque messo a segno 16 gol in 43 partite totali, molti dei quali sono risultati decisivi in campionato per il risultato finale, dall’altro però non ha convinto per prestazioni, è spesso sembrato goffo e poco congeniale al gioco di squadra, ed è mancato in fase realizzativa nei big match, in Italia come in Europa. 🔗 Sololaroma.it

Approfondimenti da altre fonti

Roma, duello a distanza tra Dovbyk e Sorloth: il confronto dalla Spagna - Il duello a distanza tra Artem Dovbyk e Alexander Sorloth ha infiammato la stagione della Liga, e dalla Spagna non mancano le analisi approfondite sui due bomber. AS ha dedicato un lungo focus sui loro numeri, con uno sguardo particolare al mancato approdo dell’ucraino all’Atletico Madrid la scorsa estate, decisione che ha poi portato i Colchoneros a virare sul norvegese. Il retroscena di mercato aggiunge ulteriore pepe alla sfida. 🔗sololaroma.it

Blackout in Spagna e Portogallo, Sanchez: "Cause ignote". Torna la corrente ma voli fermi|Il giorno del buio e del caos: il racconto - Le ragioni non sono ancora state rese note. Stop alla produzione di elettricità nelle centrali nucleari. Colpiti anche gli aeroporti di Madrid e Lisbona. Risolti i disagi nel sud della Francia. Il Centro per la sicurezza portoghese: «Niente fa pensare a un attacco hacker» 🔗xml2.corriere.it

Spagna, torna la normalità dopo il blackout: ripristinato oltre il 99% delle utenze ma possibili ancora disagi - Metro e bus sono tornati operativi, ma sono possibili ancora disagi negli aeroporti. Dal fenomeno atmosferica alla dipendenza dalle rinnovabili: le indagini sulle cause 🔗tgcom24.mediaset.it

Approfondimenti da altre fonti

Dalla Spagna, il Girona rivuole Dovbyk: le ultime sull'ucraino; Dalla Spagna: il Girona vuole il ritorno di Dovbyk. Per la Roma non è incedibile; DALLA SPAGNA - Roma, Dovbyk può tornare al Girona dopo una sola stagione; Mercato Roma, dalla Spagna: il Girona spinge per il ritorno di Dovbyk. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Dovbyk torna in Spagna: la Roma soffia all’Inter il sostituto - È infatti il Girona la squadra più interessata di tutte a riportare Artem Dovbyk in Spagna, club con cui l’ucraino si è affermato segnando 24 reti in 39 partite. Non è dunque un caso che la Roma si ... 🔗calcionow.it

DALLA SPAGNA - Roma, Dovbyk può tornare al Girona dopo una sola stagione - Secondo quanto riportato da Sport, l'attaccante Artem Dovbyk potrebbe tornare al Girona dopo soltanto una stagione alla Roma. Il motivo è legato alla necessità del club di riequilibrare le proprie fin ... 🔗napolimagazine.com

Dalla Spagna: il Girona vuole il ritorno di Dovbyk. Per la Roma non è incedibile - Foto Romanews.eu DOVBYK GIRONA – La prima annata di Artem Dovbyk in giallorosso è stata caratterizzata da un buon rendimento in termini numerici (16 gol totali finora) ma anche da diverse prestazioni ... 🔗informazione.it