Dovbyk Ranieri l’aveva detto | ora non ci sono più dubbi decisione presa

Dovbyk ed il momento complesso della sua avventura giallorossa: Claudio Ranieri l'aveva detto un mese fa, ora arriva la decisione definitiva

"Da lui mi aspetto tanto, deve reagire, deve far vedere che giocatore è. Credo in lui, ma lui deve credere in noi: abbiamo un modus di giocare aggressivo, con determinazione", queste le parole di Claudio Ranieri pronunciate lo scorso 15 marzo in conferenza stampa nei confronti di Artem Dovbyk, bomber della Roma invitato di fatto dal tecnico ad essere più letale in zona gol.

Parole che evidentemente colpirono nel segno quelle della vigilia di Roma-Cagliari, partita poi decisa proprio da una sua rete. Due i gol consecutivi e sei punti fondamentali portati ai giallorossi, anche perché fu determinante anche nell'1-0 rifilato al Lecce il 29 marzo, dopo la sosta.

