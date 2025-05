Douglas Luiz | la polemica social e la rottura con Alisha Lehmann

In questi giorni il centrocampista brasiliano è stato al centro delle polemiche per una polemica scoppiata dopo un commento sui social. Ad agiungere altra benzina sul fuoco, la rottura con la fidanzata Alisha Lehmann

Douglas Luiz Juventus, potrebbe non essere convocato contro il Bologna? La rivelazione sulle sue condizioni e su cosa può accadere dopo lo sfogo social - di Redazione JuventusNews24Douglas Luiz Juventus, potrebbe non essere convocato contro il Bologna? Le dichiarazioni di Gianni Balzarini sul bianconero Il giornalista Gianni Balzarini ha commentato quello che potrebbe essere il futuro di Douglas Luiz dopo lo sfogo sui social concentrandosi sulla possibile presenza in Bologna–Juve. PAROLE – «Douglas Luiz è andato oltre, molto semplice. Questo mi porta a pensare che per la prossima partita non verrà convocato, vediamo. 🔗juventusnews24.com

Douglas Luiz, sfogo social contro un tifoso e frecciate alla Juve: cosa è successo - Torino, 29 aprile 2025 - La vittoria per 2-0 contro il Monza, unita al successivo pareggio a Udine del Bologna, ha riportato la Juventus in zona Champions League proprio alla vigilia dello scontro diretto del Dall'Ara, in programma nel prossimo turno. Il sorriso in casa bianconera è tornato, ma non per tutti: Douglas Luiz, uno degli acquisti più onerosi della campagna estiva di mercato, non ha mantenuto le aspettative, deludendo gran parte della piazza. 🔗sport.quotidiano.net

Douglas Luiz Juve, il brasiliano scalpita per tornare in campo: arriva l’annuncio social che gasa i tifosi – FOTO - di Redazione JuventusNews24Douglas Luiz Juve, l’infortunio sembra essere alle spalle per il centrocampista brasiliano: la storia su Instagram annuncia il ritorno in campo Douglas Luiz non vede l’ora di mettersi a disposizione di Igor Tudor e della Juve. Il centrocampista brasiliano è reduce da una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Questa, però, sembra superata. La conferma è arrivata attraverso la storia che il numero 26 bianconero ha pubblicato oggi sul proprio profilo Instagram e che stata corredata dal seguente messaggio. 🔗juventusnews24.com

Douglas Luiz, la polemica social irrita la Juve. Parole mirate, l'obiettivo è uno solo e costa caro - La risposta su Instagram a un tifoso del centrocampista brasiliano riguardo la sua stagione in bianconero non è piaciuta al club ... 🔗msn.com

Douglas Luiz Juventus, Nesti individua il problema: «Dilagante la moda di preferire i social ai canali ufficiali, ecco perché» - Douglas Luiz Juventus, Nesti individua il problema dopo lo sfogo del centrocampista bianconero: le parole Carlo Nesti ha analizzato a Radio Sportiva lo sfogo sui social del centrocampista della Juve D ... 🔗juventusnews24.com

Douglas Luiz denuncia: “Alla Juventus infortuni non normali. Quando sono arrivato ero uno dei migliori centrocampisti della Premier” - “Per quanto tempo sono rimasto in panchina mentre ero in salute ?”. Questa è la domanda polemica che ha posto Douglas Luiz a un tifoso che ha commentato una foto del calciatore brasiliano della Juvent ... 🔗ilfattoquotidiano.it