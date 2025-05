Douglas Luiz Juve già al capolinea? Lo sfogo social può costargli carissimo | fissato il prezzo per la cessione

Douglas Luiz Juve già al capolinea? Lo sfogo social può costargli carissimo: fissato il prezzo per la cessione. Tutti gli aggiornamenti sul brasilianoLo sfogo social degli ultimi giorni potrebbe costare carissimo a Douglas Luiz, reduce da una prima stagione in maglia Juventus tutt’altro che esaltante.Come confermato da Sport Mediaset i bianconeri hanno già messo sul mercato il centrocampista brasiliano arrivato la scorsa estate dall’Aston Villa. Ora Douglas Luiz potrebbe fare ritorno in Premier League, con la Juve pronta ad accettare eventuali offerte da 40 milioni di euro. .com 🔗 Juventusnews24.com - Douglas Luiz Juve già al capolinea? Lo sfogo social può costargli carissimo: fissato il prezzo per la cessione già al? Lopuòilper la. Tutti gli aggiornamenti sul brasilianoLodegli ultimi giorni potrebbe costare, reduce da una prima stagione in magliantus tutt’altro che esaltante.Come confermato da Sport Mediaset i bianconeri hanno già messo sul mercato il centrocampista brasiliano arrivato la scorsa estate dall’Aston Villa. Orapotrebbe fare ritorno in Premier League, con lapronta ad accettare eventuali offerte da 40 milioni di euro. .com 🔗 Juventusnews24.com

Se ne parla anche su altri siti

Douglas Luiz Juve, la storia è già arrivata al capolinea: stilato il piano in vista della prossima estate. Gli aggiornamenti - di Redazione JuventusNews24Douglas Luiz Juve, la storia è già arrivata al capolinea: stilato il piano in vista della prossima estate. Gli aggiornamenti sul futuro del brasiliano Ci sono aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il possibile futuro di Douglas Luiz, uno dei colpi più onerosi dell’ultima sessione estiva da parte del calciomercato Juve e che non ha mai reso secondo le aspettative. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juve LIVE: Douglas Luiz al capolinea, Gatti rinnova fino al 2030. Novità anche su Conceicao - di Redazione JuventusNews24Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore dell’area Football Cristiano Giuntoli e il tecnico della prima squadra Thiago Motta. 🔗juventusnews24.com

Douglas Luiz Juve: già al capolinea la sua avventura a Torino? La sua partenza può favorire l’arrivo di questo giocatore - di Redazione JuventusNews24Douglas Luiz Juve: è già arrivata al capolinea la sua avventura a Torino? La cessione del brasiliano può favorire l’arrivo di questo giocatore Tuttosport rivela che per affondare il colpo Sandro Tonali – primo obiettivo del calciomercato Juve a centrocampo – un aiuto potrebbe arrivare dalla cessione di qualche esubero, che non rientra più nei piani bianconeri. Uno di questi può essere Douglas Luiz, che ha deluso (e non poco) alla sua prima stagione in Italia. 🔗juventusnews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Douglas Luiz Juve già al capolinea? Fissato il prezzo; La Juventus fissa il prezzo per Douglas Luiz: 40 milioni di euro; Douglas Luiz fa arrabbiare la Juventus: addio e nuovo big a centrocampo; Douglas Luiz Juve: già al capolinea l'avventura a Torino?. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Alisha Lehmann-Douglas Luiz, amore al capolinea: la coppia è scoppiata sotto la Mole - È davvero un anno orribile quello che sta vivendo Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano, tra infortuni e scelte tecniche, è sceso in campo con il contagocce e i tifosi della Juve non hanno mai po ... 🔗informazione.it

Douglas Luiz e Alisha Lehmann: finito l'amore tra la coppia juventina seguita da milioni di follower - Douglas Luiz e Alisha Lehmann si sono lasciati. La coppia era arrivata alla Juventus dall'Aston Villa la scorsa estate ma ora la loro relazione sentimentale, iniziata nel 2021, sembra proprio essere ... 🔗torinotoday.it

Douglas Luiz via dalla Juve? Scenario definito in vista dell’estate: qual è la posizione della dirigenza bianconera sul brasiliano - Douglas Luiz via dalla Juve? Situazione chiara in vista dell’estate: ecco la posizione della dirigenza juventina sul centrocampista brasiliano Come riferito da Sportmediaset, il futuro di Douglas Luiz ... 🔗juventusnews24.com