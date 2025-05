Dopo l’esibizione di Nicolò ad Amici Ordinary di Alex Warren vola nella top 10 dei singoli

Ordinary di Alex Warren è il balzo maggiore della settimana nella classifica FIMi dei singoli: il successo è dovuto anche all'esibizione di Nicolò di Amici nell'ultima puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi. 🔗 diè il balzo maggiore della settimanaclassifica FIMi dei: il successo è dovuto anche all'esibizione didinell'ultima puntata del Serale didi Maria De Filippi. 🔗 Fanpage.it

