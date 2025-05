Dopo la vittoria del campionato il grazie del Comune | Una impresa che ha suscitato grande senso di appartenenza

grazie alla vittoria per 2-1 sul Santa Sofia. 🔗 Ravennatoday.it - Dopo la vittoria del campionato il grazie del Comune: "Una impresa che ha suscitato grande senso di appartenenza" Il sindaco e i rappresentanti della giunta comunale hanno ricevuto in Municipio, mercoledì 30 aprile, la squadra di calcio dell’Ac Bagnacavallo, protagonista di una stagione culminata con la promozione in Promozione, conquistata matematicamenteallaper 2-1 sul Santa Sofia. 🔗 Ravennatoday.it

