Dopo la sfiducia al sindaco arriva il commissario prefettizio

commissario prefettizio alla guida del comune di San Marco Evangelista.Dopo la caduta dell’amministrazione comunale con la sfiducia al sindaco Marco Cicala, grazie al ‘golpe’ di 8 consiglieri comunali, il prefetto Lucia Volpe ha disposto che il vice prefetto. 🔗 Casertanews.it - Dopo la sfiducia al sindaco arriva il commissario prefettizio Antonella De Ninno è il nuovoalla guida del comune di San Marco Evangelista.la caduta dell’amministrazione comunale con laalMarco Cicala, grazie al ‘golpe’ di 8 consiglieri comunali, il prefetto Lucia Volpe ha disposto che il vice prefetto. 🔗 Casertanews.it

