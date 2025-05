Dopo il concertone del Primo maggio ci hanno rubato strumenti e valigie | l' appello dei Benvegnù

Dopo il concertone del Primo maggio a Roma, dei ladri hanno sfondato il vetro del furgone rubando alcuni strumenti e valigie ai Benvegnù. Inutile raccontare la rabbia e la frustrazione che proviamo. Stiamo procedendo a denuncia formale, ma se potete in qualche modo aiutarci. 🔗 Today.it - "Dopo il concertone del Primo maggio ci hanno rubato strumenti e valigie": l'appello dei Benvegnù "Ieri sera,ildela Roma, dei ladrisfondato il vetro del furgone rubando alcuniai. Inutile raccontare la rabbia e la frustrazione che proviamo. Stiamo procedendo a denuncia formale, ma se potete in qualche modo aiutarci. 🔗 Today.it

Furto ai Benvegnù dopo il Concertone del Primo Maggio: “Furgone sfondato, ci hanno rubato gli strumenti. Proviamo rabbia e frustrazione” - Gli artisti a Roma in piazza San Giovanni hanno reso omaggio al cantautore milanese Paolo Benvegnù, recentemente scomparso. Il messaggio sui social condiviso anche da altri musicisti, con le foto degl ... 🔗ilgiorno.it

Rubano gli strumenti dei Benvegnù dopo il concerto del Primo Maggio, la denuncia sui social - I Benvegnù hanno denunciato il furto degli strumenti dopo l'omaggio al cantautore fatto sul palco del concerto del Primo maggio di Roma ... 🔗fanpage.it