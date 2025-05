Dopo i rumors la conferma della coppia sui social | è in arrivo Priscilla

confermare la notizia lanciata dal settimanale Chi e che aveva già fatto il giro del web è stata la stessa coppia. Che ha voluto condividere con i follower tutta la gioia di questo momento svelando anche il sesso e il nome del bebè in arrivo. Giulia De Lellis e l'amore al tempo dei social in "101%", a Venezia 2024. La Clip X Leggi anche › Giulia De Lellis è incinta? Le prime foto del pancino sospetto Giulia De Lellis è incinta«Primo selfie in tre».

Dopo rumors e indiscrezioni, arrivano nuovi indizi che potrebbero far pensare alla rinascita di un amore, per la gioia dei fan della coppia - Amicizia? Non solo. Forse qualcosa di più. Tra Stefano De Martino ed Emma Marrone potrebbe essere tornato l’amore. Un ritorno di fiamma che sta facendo sognare i fan dopo i rumor e le indiscrezioni circolati negli ultimi giorni. Poco tempo fa, Dagospia aveva dato la notizia della presenza della cantante a Stasera tutto è possibile, show condotto dal volto di Affari tuoi. Ora, però, il settimanale Oggi rivela altri dettagli che potrebbero dirla lunga sulla rinascita di un amore. 🔗iodonna.it

“Dopo 11 anni è finita”. Uomini e Donne, matrimonio al capolinea per la coppia dei sogni: l’indizio che vale più di una conferma - L’ultimo post insieme della super coppia uscita da Uomini e Donne risale al 19 dicembre. Lui scriveva: “Sono passati già 10 anni, che a leggerli sembrano davvero tanti, ma è nulla in confronto al per sempre. Spero di essere ciò che hai sempre desiderato, perché il destino ha deciso che mi prendessi cura di una persona speciale. Nonostante tutto, io con te, tu con me. Ti amo amore mio. Buon anniversario”. 🔗caffeinamagazine.it

“Ci siamo lasciati”. Divorzio dopo 12 anni per la coppia famosa di Mediaset - Bomba clamorosa e triste nella vita privata della coppia vip dello spettacolo. L’inviato di una famosa trasmissione tv e l’attrice e modella non sono più marito e moglie. Il divorzio è stato annunciato dai due diretti interessati con un paio di video, apparsi su Instagram. La rottura è avvenuta dopo 12 anni di matrimonio e 17 di relazione. Nessuno si aspettava una notizia del genere, arrivata completamente a sorpresa. 🔗caffeinamagazine.it

