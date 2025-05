Dopo i 50 anni la skincare serale deve potenziarsi Come? Con ingredienti che intensificano o il turnover cellulare texture ricche e creme sensoriali Per svegliarsi radiose

Parola d'ordine per la pelle a 50 anni? Rallentare i segni del tempo. Quando? Durante il riposo. È proprio di notte infatti che l'espidermide si rigenera, Meglio se con l'aiuto di prodotti skincare anti-age che contrastano i segni dell'invecchiamento cutaneo, Come rughe e colorito spento. Diventa così fondamentale a 50 anni e oltre, strutturare una corretta skincare routine notte.

