Dopo discorso al forum patriottico giovanile Znanie a Mosca dedicato a celebrazioni per gli 80 anni dalla fine della Seconda Guerra

Roma, 30 apr. (askanews) – Il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato il regista americano Oliver Stone, da tempo suo simpatizzante, dopo il suo discorso al forum patriottico giovanile "Znanie" a Mosca, dedicato alle imminenti celebrazioni nazionali dell'80esimo anniversario della vittoria dell'Unione Sovietica sulla Germania nazista nella Seconda Guerra Mondiale.

Putin riceve il regista americano Oliver Stone - Roma, 30 apr. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato il regista americano Oliver Stone, da tempo suo simpatizzante, dopo il suo discorso al forum patriottico giovanile "Znanie" ... 🔗libero.it