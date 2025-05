Dopo 35 anni ho deciso di lasciare la RAI | se ne va così senza preavviso | Cacciato per motivazioni politiche?!

Dopo oltre 30 anni in prima linea. Rumors e voci di corridoio, indicano la politica come causa. Dopo una lunga e prolifica carriera che lo ha visto condurre programmi di grande successo come "Quelli che il calcio" e "Che tempo che fa", Fabio Fazio ha intrapreso un nuovo percorso professionale. La sua uscita dalla Rai verso Nove ha rappresentato un cambiamento significativo nel panorama televisivo italiano.Un altro volto storico che ha segnato un'epoca in Rai è stato Pippo Baudo. Con la sua inconfondibile presenza scenica e la sua abilità nel lanciare nuovi talenti e format innovativi, Baudo ha condotto innumerevoli edizioni del Festival di Sanremo e varietà di grande ascolto. Il suo addio alla Rai, avvenuto gradualmente nel corso degli anni, ha lasciato un vuoto incolmabile.

“Ho deciso così, perché me ne vado”. Colpo di scena: il volto storico lascia la Rai dopo 35 anni - Colpo di scena in Rai: dopo 35 anni il famoso conduttore lascia viale Mazzini. La decisione è stata annunciata da lui stesso, ieri, nel giorno del suo compleanno. Con un messaggio pubblicato sui social, ha annunciato l’addio alla televisione pubblica, segnando così la fine di un percorso professionale iniziato alla fine degli anni Ottanta. In un post su X ha raccontato con parole sentite la chiusura di questo lungo capitolo:“Dopo 35 anni di vita, notizie, dirette, programmi, emozioni e esperienze incredibili, ho deciso di lasciare la ‘mia’ Rai. 🔗caffeinamagazine.it

Andrea Vianello lascia la Rai: “Dopo 35 anni di vita, notizie, dirette, programmi, emozioni e esperienze incredibili, ho deciso. Accordo consensuale” - Andrea Vianello ha lasciato la Rai e lo ha comunicato direttamente con qualche frase pubblicata su X: “Dopo 35 anni di vita, notizie, dirette, programmi, emozioni e esperienze incredibili, ho deciso di lasciare la ‘mia’ Rai. Accordo consensuale. Ringrazio amici e colleghi, è stato un onore e una magnifica cavalcata. Porterò sempre con me ovunque vada il senso del servizio pubblico”. Il giornalista dall’aprile 2024 operava alle dirette dipendenze dell’Amministratore Delegato. 🔗ilfattoquotidiano.it

