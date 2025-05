DOOM | The Dark Ages sono state svelate le dimensioni su PS5 e le date del preload per Standard e Premium Edition

DOOM: The Dark Ages scalda i motori e si prepara a invadere le console e i PC di tutto il mondo. L’attesissimo nuovo capitolo della saga id Software sarà disponibile dal 15 maggio su PS5, Xbox Series XS e PC, e sarà incluso fin da subito anche nel catalogo di Xbox e PC Game Pass. Gli utenti PlayStation, però, possono già iniziare a fare spazio nei loro SSD: sono state infatti svelate le dimensioni ufficiali del download e le date per il preload di entrambe le edizioni digitali, Standard e Premium.Dopo che id Software ha rivelato la durata del gioco, segnaliamo che chi acquisterà la Standard Edition potrà iniziare a scaricare il gioco a partire dalla mezzanotte del 13 maggio (GMT), così da trovarsi pronto al day one del 15. Per chi invece opterà per la Premium Edition, l’accesso anticipato permetterà di iniziare il preload già dall’11 maggio, e l’avventura potrà cominciare con due giorni di anticipo, il 13 maggio. 🔗 © Game-experience.it - DOOM: The Dark Ages, sono state svelate le dimensioni su PS5 e le date del preload per Standard e Premium Edition Con il lancio ormai alle porte,: Thescalda i motori e si prepara a invadere le console e i PC di tutto il mondo. L’attesissimo nuovo capitolo della saga id Software sarà disponibile dal 15 maggio su PS5, Xbox Series XS e PC, e sarà incluso fin da subito anche nel catalogo di Xbox e PC Game Pass. Gli utenti PlayStation, però, posgià iniziare a fare spazio nei loro SSD:infattileufficiali del download e leper ildi entrambe le edizioni digitali,.Dopo che id Software ha rivelato la durata del gioco, segnaliamo che chi acquisterà lapotrà iniziare a scaricare il gioco a partire dalla mezzanotte del 13 maggio (GMT), così da trovarsi pronto al day one del 15. Per chi invece opterà per la, l’accesso anticipato permetterà di iniziare ilgià dall’11 maggio, e l’avventura potrà cominciare con due giorni di anticipo, il 13 maggio. 🔗 Game-experience.it

