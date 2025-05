Donne transgender e sport ora lo storico divieto | Cacciate anche da qui

Donne transgender anche in possesso di un certificato di riconoscimento del genere.Nel frattempo, molti organi sportivi, inclusi comitati olimpici e federazioni internazionali, stanno rivalutando le loro politiche, spesso spinti da pressioni legali e preoccupazioni legate alla sicurezza fisica delle atlete biologiche. Il tema rimane altamente polarizzante, con posizioni spesso inconciliabili tra diritto all’identità e protezione delle categorie competitive. (Continua dopo le foto)La Federcalcio inglese (FA) ha scelto di mettere in atto un cambio radicale della propria politica di inclusione, motivato dalla recente sentenza della Corte Suprema del Regno Unito sull’Equality Act. 🔗 Thesocialpost.it - Donne transgender e sport, ora lo storico divieto: “Cacciate anche da qui” Punto di svolta con la storica sentenza della Corte Suprema del Regno Unito, che ha stabilito che, ai fini legali, il termine “donna” si riferisce esclusivamente al sesso biologico alla nascita, escludendo lein possesso di un certificato di riconoscimento del genere.Nel frattempo, molti organiivi, inclusi comitati olimpici e federazioni internazionali, stanno rivalutando le loro politiche, spesso spinti da pressioni legali e preoccupazioni legate alla sicurezza fisica delle atlete biologiche. Il tema rimane altamente polarizzante, con posizioni spesso inconciliabili tra diritto all’identità e protezione delle categorie competitive. (Continua dopo le foto)La Federcalcio inglese (FA) ha scelto di mettere in atto un cambio radicale della propria politica di inclusione, motivato dalla recente sentenza della Corte Suprema del Regno Unito sull’Equality Act. 🔗 Thesocialpost.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

A poco meno di un anno da Milano Cortina 2026, la mostra di Fondazione Bracco propone 20 ritratti di grandi donne di sport italiane. Mentre una ricerca sulla rappresentazione del femminile a Parigi 2024 ci invita a fare (ancora) meglio - Da Martina Caironi, plurimedagliata paralimpica nel salto in lungo e nei 100 metri, a Silvia Salis, campionessa di lancio del martello e Vicepresidente Vicaria del Coni. Da Diana Bianchedi, ex schermitrice due volte oro olimpico, alla giovane campionessa paralimpica di sci Martina Vozza con la sua guida Ylenia Sabidussi. Sono alcune delle 20 donne ritratte dal fotografo Gerald Bruneau, protagoniste della mostra Una vita per lo sport. 🔗iodonna.it

Fondazione Bracco celebra le donne nello sport con una mostra a Milano - Milano si prepara ad accogliere "Una vita per lo sport. Volti e conquiste delle 100esperte", la mostra fotografica che rende omaggio a 20 donne italiane che hanno segnato il panorama sportivo. L’esposizione, curata dalla Fondazione Bracco, sarà allestita all’aperto in Corso Vittorio Emanuele dal... 🔗milanotoday.it

Gran Bretagna, la Corte suprema: “Le persone transgender non hanno diritto a essere riconosciute come donne” - Le persone transgender non hanno diritto a essere riconosciute come donne dalla legge e a condividere tutele previste per chi sia nato biologicamente di sesso femminile. Lo ha stabilito oggi la Corte suprema britannica, accogliendo il ricorso di For Women Scotland, contro il governo locale della Scozia: promotore d’una legislazione volta a garantire il riconoscimento della definizione di donne anche alle persone trans che abbiano chiesto e ottenuto un cosiddetto ‘Gender Recognition Certificate‘ (Grc). 🔗ilfattoquotidiano.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Trump vieta alle donne transgender di competere in sport femminili; Trump vieta alle donne transgender di partecipare agli sport femminili; Trump ha escluso le atlete trans dalle competizioni femminili; Usa, Trump: no donne transgender in gare femminili. 🔗Ne parlano su altre fonti

Le donne transgender non potranno più giocare nei campionati femminili di Inghilterra e Scozia - Dal 1° giugno scatta il divieto imposto dalle due federazioni accogliendo una sentenza della Corte Suprema britannica ... 🔗msn.com

Calcio femminile, le donne transgender non possono più giocare nei campionati d'Inghilterra e Scozia. La decisione e da quando viene applicata - Dal primo giugno le donne transgender non potranno più giocare nei campionati di calcio femminile, sia in Inghilterra che in Scozia: così ... 🔗msn.com

Perché J.K. Rowling è stata decisiva per la sentenza britannica sulle donne transgender - Perché quando si parla di diritti transgender si fa ... cui sta facendo molto discutere la storica sentenza della Corte Suprema del Regno Unito che lo scorso 16 aprile ha stabilito che la definizione ... 🔗wired.it