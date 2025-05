Donna trovata morta in casa a Salerno cresce l' ipotesi dell' omicidio

ipotesi dell'omicidio, soprattutto dopo l'ultimo sopralluogo. Sono state rilevate due macchie ematiche sul letto, dov'era riversa la vittima. Nel registro degli indagati, accusato di omicidio volontario, furto e detenzione di stupefacenti, è iscritto l'attuale compagno della Donna, un 56enne del posto. 🔗 Tgcom24.mediaset.it - Donna trovata morta in casa a Salerno, cresce l'ipotesi dell'omicidio Si fa sempre più strada l', soprattutto dopo l'ultimo sopralluogo. Sono state rilevate due macchie ematiche sul letto, dov'era riversa la vittima. Nel registro degli indagati, accusato divolontario, furto e detenzione di stupefacenti, è iscritto l'attuale compagno, un 56enne del posto. 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Parma, donna trovata morta in casa: aperta inchiesta. “Era nuda, due uomini accanto a lei” - L’hanno ritrovata morta, distesa lunga il divano, nuda, con due uomini accanto. Aveva 60 anni, la donna morta nel suo appartamento in via Ruggero, nel quartiere Pablo, a Parma, zona dell’Oltretorrente. Una vita difficile, quella della signora Daniela, seguita dal Centro di salute mentale. Ora spetterà alla procura stabilirne le cause della morte. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, compresa la morte naturale. 🔗ilfattoquotidiano.it

Donna trovata morta in casa a Spoleto, ipotesi femminicidio - Una donna è stata trovata morta in casa a Spoleto dopo che il marito è stato trovato sul ponte delle Torri, mentre minacciava il suicidio, e ha detto a chi lo ha avvicinato "ho ucciso mia moglie". Gli investigatori si sono quindi recati all'abitazione scoprendo il cadavere. L'ipotesi alla quale sta lavorando la Procura di Spoleto è si sia trattato di un femminicidio. Sul posto è intervenuto il magistrato di turno. 🔗quotidiano.net

Donna trovata morta in casa nel Pavese, il compagno in stato di fermo - È stato sottoposto a fermo e trasferito nel carcere di Cremona Franco Pettineo, il 52enne sospettato di avere strangolato la compagna 56enne Sabrina Baldini Paleni nella sua abitazione di Chignolo Po, in provincia di Pavia. Lo hanno deciso i pm Valeria Biscottini, della procura di Pavia, e Andrea Figoni della procura di Cremona, che hanno ascoltato per diverse ore l'uomo nella caserma dei carabinieri di Pandino, in provincia di Cremona, dove l'uomo in fuga a bordo di una Dacia di colore scuro è stato rintracciato dai militari dell'Arma. 🔗tg24.sky.it

Carmela Quaranta trovata morta in casa: «È stata strangolata». È caccia al Dna: indagato il compagno - È ancora in corso il sopralluogo dei carabinieri del Ris di Roma nell'abitazione di Carmela Quaranta, la 42enne di Mercato San Severino (Salerno) che la sera di ... 🔗msn.com

Sarebbe stata uccisa la donna trovata morta in casa a Pasqua - Il corpo di Carmela Quaranta, 42 anni, rinvenuto in un appartamento di via Trieste a Mercato San Severino, nel Salernitano. L'autopsia rivela segni di strangolamento ... 🔗rainews.it

Donna trovata morta in casa: la verità nell’autopsia - Ore di sgomento per il ritrovamento di una donna senza vita nella propria abitazione. Si tratterebbe di Carmela Quaranta di 42 anni. Un altro tragico episodio dopo quello di violenza legato ad una don ... 🔗msn.com