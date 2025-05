Donna gravemente ferita a Borgo Bertani marito a coltello finisce in incidente e viene arrestato

Donna è stata vittima di un’aggressione da parte del marito, avvenuta stamattina a San Secondo, nel comune situato nella bassa parmense, precisamente in Borgo Bertani. Secondo quanto accaduto, l’uomo ha colpito la moglie con un coltello, poi si è allontanato alla guida del proprio veicolo. Fuga e incidente Il domestico tentativo di fuga è . L'articolo Donna gravemente ferita a Borgo Bertani, marito a coltello finisce in incidente e viene arrestato è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it - Donna gravemente ferita a Borgo Bertani, marito a coltello finisce in incidente e viene arrestato Unaè stata vittima di un’aggressione da parte del, avvenuta stamattina a San Secondo, nel comune situato nella bassa parmense, precisamente in. Secondo quanto accaduto, l’uomo ha colpito la moglie con un, poi si è allontanato alla guida del proprio veicolo. Fuga eIl domestico tentativo di fuga è . L'articoloinè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Settala, schianto fra un’auto e il furgone di dog sitter con dieci cani: gravemente ferita donna di 45 anni - Settala (Milano), 24 febbraio 2025 – Una donna di 45 anni originaria di Lecco si trova ricoverata in gravi condizioni in codice rosso all'Ospedale Niguarda a seguito di un incidente stradale avvenuto intorno alle 9.30 sulla provinciale 39 “Cerca” alle porte di Settala nell’hinterland sudest di Milano. L'auto su cui la donna stava viaggiando, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantata frontalmente con un Doblò guidato in quel momento da un dog sitter trentenne al cui interno trasportava una decina di quadrupedi. 🔗ilgiorno.it

Incidente mortale sulla via Emilia: due vittime e una donna gravemente ferita - Scontro frontale nella tarda serata di ieri sulla via Emilia, tra Piacenza e Fiorenzuola d’Arda, dove due persone hanno perso la vita in un drammatico incidente stradale. Intorno alle 23, due vetture si sono scontrate frontalmente lungo un tratto rettilineo alle porte di Fiorenzuola. L’impatto, violentissimo, ha lasciato senza scampo i conducenti di entrambi i veicoli: i due uomini sono morti sul colpo, nonostante l’arrivo immediato dei vigili del fuoco e di numerosi mezzi del 118. 🔗thesocialpost.it

Frosinone - Ceprano, violento scontro in A1 auto ed un Tir. Ferita gravemente una donna - Un gravissimo impatto tra tre auto e un Tir ha provocato un drammatico incidente poco fa lungo la corsia sud dell'autostrada A1 nel tratto compreso tra Frosinone e Ceprano al Km 632. Al momento registrano tre feriti gravi e tra questi una donna sarebbe in condizioni molto gravi. Il blocco ... 🔗frosinonetoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Villafranca, grave incidente in bici: 67enne in ospedale in codice rosso; Gravissima anziana investita da un’auto; Incidente sulla SS 272, ferita gravemente una donna; Borgo Vercelli: donna aggredita da un cane, ferita gravemente. 🔗Ne parlano su altre fonti

Tentato femminicidio a San Secondo: donna ferita con diverse coltellate, è grave - Tentato femminicidio in borgo Bertani a San Secondo: questa mattina prima delle 9 una donna è stata aggredita con diverse coltellate al torace alle braccia e al collo. A dare l'allarme una vicina che ... 🔗gazzettadiparma.it

Tentato femminicidio a San Secondo: donna ferita con diverse coltellate, è grave in Rianimazione. I figli in strada a chiedere aiuto - Tentato femminicidio in borgo Bertani nel centro di San Secondo: questa mattina prima delle 9 una donna è stata aggredita con diverse coltellate al torace alle braccia e al collo, e ora si trova in gr ... 🔗informazione.it

Parma, donna accoltellata: il marito fugge e muore in un incidente stradale - Una donna è stata accoltellata a San Secondo Parmense e il marito, sospettato dell'aggressione, è morto poco dopo in un incidente stradale. 🔗msn.com