Donna ferita gravemente a San Secondo Parmense | aggressione con coltello

Donna aggredita questa mattina in centro a San Secondo Parmense, paese della Bassa Parmense.Sarebbero stati i figli, bimbi, a dare l'allarme scappando fuori di casa e gridando aiuto. Così una vicina ha chiamato i soccorsi.A quanto si apprende, si cerca il marito della Donna. L'elisoccorso sta raggiungendo il luogo dell'aggressione. 🔗 Quotidiano.net - Donna ferita gravemente a San Secondo Parmense: aggressione con coltello Cosciente ma grave per le emorragie provocate da diverse coltellate a collo, avambraccio e torace. Sono le condizioni di unaaggredita questa mattina in centro a San, paese della Bassa.Sarebbero stati i figli, bimbi, a dare l'allarme scappando fuori di casa e gridando aiuto. Così una vicina ha chiamato i soccorsi.A quanto si apprende, si cerca il marito della. L'elisoccorso sta raggiungendo il luogo dell'. 🔗 Quotidiano.net

