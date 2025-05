Donna accoltellata le urla atroci dei suoi bimbi | marito in fuga fa un frontale

Donna è stata accoltellata più volte all’interno della propria abitazione. Le ferite, concentrate al collo, al torace e agli avambracci, le hanno causato gravi emorragie. Nonostante ciò, la vittima è rimasta cosciente all’arrivo dei soccorsi, che l’hanno subito trasferita in ospedale in condizioni critiche.Secondo una prima ricostruzione, sarebbero stati i figli piccoli della coppia a dare l’allarme: terrorizzati, sarebbero riusciti a fuggire fuori casa e a chiedere aiuto gridando, attirando l’attenzione di una vicina. È stata quest’ultima a contattare immediatamente i numeri d’emergenza, consentendo l’arrivo tempestivo dei soccorritori e delle forze dell’ordine.L’aggressione è avvenuta a San Secondo ParmenseI fatti si sono verificati poco prima delle 9 del mattino, in una zona centrale di San Secondo Parmense, nel parmense, precisamente in Borgo Bertani. 🔗 Thesocialpost.it - Donna accoltellata, le urla atroci dei suoi bimbi: marito in fuga fa un frontale Una violenta aggressione domestica ha sconvolto la mattinata di giovedì 2 maggio, quando unaè statapiù volte all’interno della propria abitazione. Le ferite, concentrate al collo, al torace e agli avambracci, le hanno causato gravi emorragie. Nonostante ciò, la vittima è rimasta cosciente all’arrivo dei soccorsi, che l’hanno subito trasferita in ospedale in condizioni critiche.Secondo una prima ricostruzione, sarebbero stati i figli piccoli della coppia a dare l’allarme: terrorizzati, sarebbero riusciti a fuggire fuori casa e a chiedere aiuto gridando, attirando l’attenzione di una vicina. È stata quest’ultima a contattare immediatamente i numeri d’emergenza, consentendo l’arrivo tempestivo dei soccorritori e delle forze dell’ordine.L’aggressione è avvenuta a San Secondo ParmenseI fatti si sono verificati poco prima delle 9 del mattino, in una zona centrale di San Secondo Parmense, nel parmense, precisamente in Borgo Bertani. 🔗 Thesocialpost.it

Ne parlano su altre fonti

Salerno. Lite durante la cena finisce nel sangue, donna accoltellata davanti al marito - Paura nella tarda serata di giovedì 17 aprile in un’abitazione di via Paolo De Granita a Salerno, dove una lite tra tre cittadini dello Sri Lanka è degenerata in un’aggressione armata. Salerno. Lite durante la cena finisce nel sangue, donna accoltellata davanti al marito A farne le spese è stata una donna di 40 anni, […] L'articolo Salerno. Lite durante la cena finisce nel sangue, donna accoltellata davanti al marito sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

Donna accoltellata davanti ai figli, si cerca il marito: l'allarme dato dai bimbi corsi fuori di casa gridando aiuto - Cosciente ma grave per le emorragie provocate da diverse coltellate a collo, avambraccio e torace. Sono le condizioni di una donna aggredita questa mattina , 2 maggio, in centro a San Secondo... 🔗leggo.it

San Secondo, donna accoltellata dal marito: è grave - Poco prima delle 9:00, a San Secondo Parmense in Borgo Bertani, al termine di una discussione un uomo avrebbe violentemente aggredito con un coltello sua moglie prima di darsi fuga nel tentativo di far perdere le sue tracce. Durante la fuga avrebbe avuto un incidente piuttosto grave, prima del... 🔗parmatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Sara Centelleghe, chi era la 18enne uccisa dal vicino di casa. L'uomo che l'ha trovata: «Era in un lago di san; ITALIA - Donna accoltellata, le urla atroci dei suoi bimbi: è caccia al marito; ITALIA - Accoltella la moglie, poi scappa in auto e fa un frontale contro un camion: cosa folle. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Italia, donna accoltellata, le urla atroci dei suoi bimbi: si cerca il marito - Una mattinata di ordinaria routine si è trasformata in un incubo per una famiglia, quando una donna è stata brutalmente aggredita nella sua abitazione. Le ... 🔗thesocialpost.it

Accoltella la moglie in casa e scappa: i bambini della coppia urlano e danno l'allarme. Lei è grave - PARMA - Donna accoltellata dal marito in casa: è cosciente ma grave per le emorragie provocate da diverse coltellate a collo, avambraccio e torace. Sono le condizioni di una donna ... 🔗msn.com

Accoltellata dal marito dopo una lite nel parcheggio di un supermercato, Daniela è in fin di vita. I clienti lapidano l'aggressore - Daniela, una donna di 39 anni è stata accoltellata dal marito dopo una ... «Sto ancora tremando: c'erano urla e quell'uomo che si accaniva sulla donna», ha raccontato all'Eco di Bergamo una ... 🔗msn.com