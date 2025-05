Donna accoltellata le urla atroci dei suoi bimbi | marito in fuga fa un frontale e muore

Donna è stata accoltellata più volte all’interno della propria abitazione. Le ferite, concentrate al collo, al torace e agli avambracci, le hanno causato gravi emorragie. Nonostante ciò, la vittima è rimasta cosciente all’arrivo dei soccorsi, che l’hanno subito trasferita in ospedale in condizioni critiche.Secondo una prima ricostruzione, sarebbero stati i figli piccoli della coppia a dare l’allarme: terrorizzati, sarebbero riusciti a fuggire fuori casa e a chiedere aiuto gridando, attirando l’attenzione di una vicina. È stata quest’ultima a contattare immediatamente i numeri d’emergenza, consentendo l’arrivo tempestivo dei soccorritori e delle forze dell’ordine.L’aggressione è avvenuta a San Secondo ParmenseI fatti si sono verificati poco prima delle 9 del mattino, in una zona centrale di San Secondo Parmense, nel parmense, precisamente in Borgo Bertani. 🔗 Thesocialpost.it - Donna accoltellata, le urla atroci dei suoi bimbi: marito in fuga fa un frontale e muore Una violenta aggressione domestica ha sconvolto la mattinata di giovedì 2 maggio, quando unaè statapiù volte all’interno della propria abitazione. Le ferite, concentrate al collo, al torace e agli avambracci, le hanno causato gravi emorragie. Nonostante ciò, la vittima è rimasta cosciente all’arrivo dei soccorsi, che l’hanno subito trasferita in ospedale in condizioni critiche.Secondo una prima ricostruzione, sarebbero stati i figli piccoli della coppia a dare l’allarme: terrorizzati, sarebbero riusciti a fuggire fuori casa e a chiedere aiuto gridando, attirando l’attenzione di una vicina. È stata quest’ultima a contattare immediatamente i numeri d’emergenza, consentendo l’arrivo tempestivo dei soccorritori e delle forze dell’ordine.L’aggressione è avvenuta a San Secondo ParmenseI fatti si sono verificati poco prima delle 9 del mattino, in una zona centrale di San Secondo Parmense, nel parmense, precisamente in Borgo Bertani. 🔗 Thesocialpost.it

Donna accoltellata, le urla atroci dei suoi bimbi: marito in fuga fa un frontale - Una violenta aggressione domestica ha sconvolto la mattinata di giovedì 2 maggio, quando una donna è stata accoltellata più volte all'interno della propria abitazione. Le ferite, concentrate al collo, al torace e agli avambracci, le hanno causato gravi emorragie. Nonostante ciò, la vittima è rimasta cosciente all'arrivo dei soccorsi, che l'hanno subito trasferita in ospedale in condizioni critiche.

Donna accoltellata davanti ai figli, si cerca il marito: l'allarme dato dai bimbi corsi fuori di casa gridando aiuto - Cosciente ma grave per le emorragie provocate da diverse coltellate a collo, avambraccio e torace. Sono le condizioni di una donna aggredita questa mattina , 2 maggio, in centro a San Secondo...

