Donna è stata ferita gravemente con diverse coltellate questa mattina nel centro di San Secondo Parmense, nella Bassa Parmense.Colpita più volte in punti vitaliSecondo le prime ricostruzioni, la vittima è stata accoltellata al collo, all’avambraccio e al torace all’interno della sua abitazione. Le ferite multiple riportate sono considerate molto gravi, anche se la Donna è stata trovata cosciente dai soccorritori.L’allarme lanciato dai figli e da una vicinaA dare l’allarme sarebbero stati i figli della Donna, che sono fuggiti di casa per chiedere aiuto. Subito dopo, una vicina ha contattato il 112, permettendo l’arrivo tempestivo dei soccorsi.Le indagini puntano sul maritoLe forze dell’ordine stanno conducendo accertamenti per ricostruire l’accaduto. 🔗 Dayitalianews.com - Donna accoltellata in casa a San Secondo Parmense: è grave ABBONATI A DAYITALIANEWS L’aggressione in pieno centro, si cerca il maritoUnaè stata feritamente con diverse coltellate questa mattina nel centro di San, nella Bassa.Colpita più volte in punti vitalile prime ricostruzioni, la vittima è stataal collo, all’avambraccio e al torace all’interno della sua abitazione. Le ferite multiple riportate sono considerate molto gravi, anche se laè stata trovata cosciente dai soccorritori.L’allarme lanciato dai figli e da una vicinaA dare l’allarme sarebbero stati i figli della, che sono fuggiti diper chiedere aiuto. Subito dopo, una vicina ha contattato il 112, permettendo l’arrivo tempestivo dei soccorsi.Le indagini puntano sul maritoLe forze dell’ordine stanno conducendo accertamenti per ricostruire l’accaduto. 🔗 Dayitalianews.com

