Donna accoltellata davanti ai figli si cerca il marito | l' allarme dato dai bimbi corsi fuori di casa gridando aiuto

Donna aggredita questa mattina , 2 maggio, in centro a San Secondo. 🔗 Leggo.it - Donna accoltellata davanti ai figli, si cerca il marito: l'allarme dato dai bimbi corsi fuori di casa gridando aiuto Cosciente ma grave per le emorragie provocate da diverse coltellate a collo, avambraccio e torace. Sono le condizioni di unaaggredita questa mattina , 2 maggio, in centro a San Secondo. 🔗 Leggo.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Salerno. Lite durante la cena finisce nel sangue, donna accoltellata davanti al marito - Paura nella tarda serata di giovedì 17 aprile in un’abitazione di via Paolo De Granita a Salerno, dove una lite tra tre cittadini dello Sri Lanka è degenerata in un’aggressione armata. Salerno. Lite durante la cena finisce nel sangue, donna accoltellata davanti al marito A farne le spese è stata una donna di 40 anni, […] L'articolo Salerno. Lite durante la cena finisce nel sangue, donna accoltellata davanti al marito sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

Zaino in spalla e mani giunte: chi è la donna che prega davanti alla bara di papa Francesco - In un’atmosfera di profonda commozione, il mondo rende omaggio a una figura che ha lasciato un segno indelebile nella storia della Chiesa. Le porte della Basilica di San Pietro si sono aperte per accogliere la salma di Papa Francesco, esposta ai fedeli fino al 25 aprile. Questo evento solenne ha attirato l’attenzione di molti, ma un’immagine particolare ha catturato l’immaginazione di chi era presente e di chi seguiva da casa. 🔗thesocialpost.it

Coppia ricercata per truffa . Arrestata davanti ai tre figli - Avrebbero dovuto trovarsi in carcere e invece, una coppia di origini rumene di 46 anni lui e 44 lei, è stata fermata mentre a bordo della propria utilitaria stava percorrendo la Statale di Rimini, con a bordo nei sedili posteriori i tre figli. Un normale controllo, così è nato tutto, quando giovedì scorso gli agenti delle Volanti hanno iniziato a notare da parte degli occupanti dell’auto un comportamento sospetto e sempre più nervoso. 🔗ilrestodelcarlino.it

Se ne parla anche su altri siti

Roua Nabi uccisa davanti ai figli, l'ex marito condannato all'ergastolo. Aveva il braccialetto elettronico ma; Donna di 38 anni uccisa ?a coltellate dal marito: l'aggressione davanti ai tre figli nel Pesarese; Quattro allarmi ignorati: Roua Nabi uccisa dal marito davanti ai figli; Uccide la ex moglie con una coltellata al petto davanti ai figli. Aveva il braccialetto elettronico. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Donna accoltellata davanti ai figli, si cerca il marito: i bimbi sono corsi fuori di casa gridando aiuto - Cosciente ma grave per le emorragie provocate da diverse coltellate a collo, avambraccio e torace. Sono le condizioni di una donna aggredita questa mattina in centro a San Secondo Parmense, ... 🔗leggo.it

Donna accoltellata al collo in casa, i bambini corrono fuori e danno l’allarme: si cerca il marito - Una donna è stata accoltellata al collo, all'avambraccio e al torace questa mattina in centro a San Secondo Parmense, paese della Bassa Parmense ... 🔗fanpage.it

Torino, uccise la moglie a coltellate davanti ai figli: 48enne condannato all'ergastolo - L'uomo era sottoposto a un divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico, che però non si attivò. Il pm ha spiegato che era "scarico" ... 🔗msn.com