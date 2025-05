Donna accoltellata davanti ai figli l' allarme dato dai bimbi corsi fuori di casa gridando aiuto Il marito in fuga vittima di un grave incidente

Accoltellata dal marito a Parma: donna gravissima. I figli hanno dato l’allarme - Parma, 2 maggio 2025 – Sono stati i figli della coppia a dare l’allarme, uscendo in strada urlando e chiedendo aiuto. Un intervento drammatico ma fondamentale per salvare la vita della donna che il marito ha aggredito con diverse coltellate a collo, avambraccio e torace. La vicina di casa ha così chiamato i soccorsi che hanno trovato la donna ancora cosciente, anche se gravissima a seguito della brutale aggressione. 🔗ilrestodelcarlino.it

