Donna accoltellata al collo in casa i bambini corrono fuori e danno l’allarme | si cerca il marito

Donna è stata accoltellata al collo, all'avambraccio e al torace questa mattina in centro a San Secondo Parmense, paese della Bassa Parmense. Si cerca il marito. 🔗 Unaè stataal, all'avambraccio e al torace questa mattina in centro a San Secondo Parmense, paese della Bassa Parmense. Siil. 🔗 Fanpage.it

Donna accoltellata davanti ai figli, si cerca il marito: l'allarme dato dai bimbi corsi fuori di casa gridando aiuto - Cosciente ma grave per le emorragie provocate da diverse coltellate a collo, avambraccio e torace. Sono le condizioni di una donna aggredita questa mattina , 2 maggio, in centro a San Secondo... 🔗leggo.it

Trento, donna violentata e accoltellata in casa da tunisino di 30 anni, arrestato dai carabinieri per violenza sessuale, lesioni aggravate e rapina - Un tunisino 30enne è stato arrestato dopo essere entrato a casa di una donna, averla violentata e accoltellata. I carabinieri gli hanno trovato addosso oggetti rubati alla vittima Una donna è stata violentata e accoltellata a Trento da un tunisino di 30 anni che si è introdotto nella sua abit 🔗ilgiornaleditalia.it

Donna accoltellata in casa: mercoledì i funerali di Eleonora. Lutto cittadino alla Rufina. Stasera fiaccolata - Lutto cittadino domani alla Rufina (Firenze), in occasione dei funerali di Eleonora Guidi, la 34enne accoltellata a morte sabato scorso dal convivente, Lorenzo Innocenti. Oggi, 11 febbraio 2025, è stata allestita la camera ardente nei locali dell'oratorio don Angelo Fabbri in via Martiri di Berceto, dove dalle 16 sarà possibile portarle un ultimo saluto e dove domani, alle 14,30, si svolgeranno le esequie L'articolo Donna accoltellata in casa: mercoledì i funerali di Eleonora. 🔗.com

