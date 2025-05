Donna accoltellata al collo davanti ai figli il marito in fuga ha un incidente in auto | un morto e due feriti gravi

collo, avambraccio e torace. Queste le condizioni di una Donna aggredita questa mattina a San Secondo Parmense, paese della Bassa Parmense.Sarebbero stati i figli, bimbi, a dare l'allarme scappando fuori di casa e. 🔗 Today.it - Donna accoltellata al collo davanti ai figli, il marito in fuga ha un incidente in auto: un morto e due feriti gravi Cosciente ma grave per le emorragie provocate da diverse coltellate a, avambraccio e torace. Queste le condizioni di unaaggredita questa mattina a San Secondo Parmense, paese della Bassa Parmense.Sarebbero stati i, bimbi, a dare l'allarme scappando fuori di casa e. 🔗 Today.it

Cosa riportano altre fonti

Altre fonti ne stanno dando notizia

