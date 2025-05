Donna accoltellata a San Secondo vicino Parma marito morto in fuga | allarme lanciato dai figli piccoli

Donna è stata accoltellata a San Secondo, vicino Parma: sono stati i figli piccoli a lanciare l'allarme, mentre il marito aggressore è morto mentre fuggiva 🔗 Notizie.virgilio.it - Donna accoltellata a San Secondo vicino Parma, marito morto in fuga: allarme lanciato dai figli piccoli Unaè stataa San: sono stati ia lanciare l', mentre ilaggressore èmentre fuggiva 🔗 Notizie.virgilio.it

Donna accoltellata in casa a San Secondo Parmense: è grave - ABBONATI A DAYITALIANEWS L’aggressione in pieno centro, si cerca il marito Una donna è stata ferita gravemente con diverse coltellate questa mattina nel centro di San Secondo Parmense, nella Bassa Parmense. Colpita più volte in punti vitali Secondo le prime ricostruzioni, la vittima è stata accoltellata al collo, all’avambraccio e al torace all’interno della sua abitazione. Le ferite multiple riportate sono considerate molto gravi, anche se la donna è stata trovata cosciente dai soccorritori. 🔗dayitalianews.com

