Donna accoltellata a San Secondo vicino Parma caccia al marito | allarme lanciato dai figli piccoli

Donna accoltellata in casa a San Secondo Parmense: è grave - ABBONATI A DAYITALIANEWS L’aggressione in pieno centro, si cerca il marito Una donna è stata ferita gravemente con diverse coltellate questa mattina nel centro di San Secondo Parmense, nella Bassa Parmense. Colpita più volte in punti vitali Secondo le prime ricostruzioni, la vittima è stata accoltellata al collo, all’avambraccio e al torace all’interno della sua abitazione. Le ferite multiple riportate sono considerate molto gravi, anche se la donna è stata trovata cosciente dai soccorritori. 🔗dayitalianews.com

Donna ferita gravemente a San Secondo Parmense: aggressione con coltello - Cosciente ma grave per le emorragie provocate da diverse coltellate a collo, avambraccio e torace. Sono le condizioni di una donna aggredita questa mattina in centro a San Secondo Parmense, paese della Bassa Parmense. Sarebbero stati i figli, bimbi, a dare l'allarme scappando fuori di casa e gridando aiuto. Così una vicina ha chiamato i soccorsi. A quanto si apprende, si cerca il marito della donna. 🔗quotidiano.net

