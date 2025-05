Cultweb.it - Donatella Versace compie 70 anni: dagli inizi al fianco del fratello Gianni ai trionfi personali

, il volto della maisondopo la tragica morte delGiavvenuta nel 1997, ha compiuto 70il 2 maggio 2025. Un lungo lasso di tempo trascorso soprattutto a mantenere viva l’essenza del marchio introducendo nuove visioni. Nel 2018, poi, ha supervisionato la vendita dell’azienda a Michael Kors per 2 miliardi di euro, continuando a ricoprire un ruolo chiave all’interno della società. Recentemente, nel marzo 2025, ha annunciato anche il passaggio del testimone a Dario Vitale come nuovo direttore creativo della casa della Medusa, esprimendo gratitudine per l’opportunità di aver portato avanti la visione di Gie l’entusiasmo per il futuro del marchio.Ma come festeggerà questa tappa così importante della sua vita? Sicuramente con un evento in grande stile. 🔗 Cultweb.it