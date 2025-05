Panorama.it - Donatella Versace compie 70 anni: cinque momenti che hanno segnato la sua carriera

Il 2 maggio 2025,settant’. Un traguardo che è anche l’affermazione definitiva di un’eredità che ha attraversato epoche, stili e rivoluzioni culturali, trasformandosi in una forza creativa autonoma e imprescindibile.ha saputo traghettare la casadal dolore privato alla consacrazione globale, imprimendo una direzione personale senza mai tradire l’estetica originaria fatta di sensualità, forza e teatralità.episodi, in particolare, raccontano con forza la traiettoria unica della sua, tra intuizioni creative e scelte coraggiose.Il look bondage dial fratello GiGetty ImagesTra le immagini più iconiche degliNovanta c’è quella di, bionda e magnetica, al braccio del fratello Gisul red carpet del party per i 100di Vogue, nel 1993. 🔗 Panorama.it