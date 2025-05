Donatella Versace compie 70 anni | beauty identikit della fashion designer dall' immagine distintiva

della moda: Donatella Versace soffia il 2 maggio 70 candeline. Dal colore di capelli che non passa inosservato, diventato simbolo di un'icona, al recente glow up che ha fatto chiaccherare il web. Ecco il beauty identikit della fashion designer che ha contribuito a definire un'idea di bellezza glamour, sensuale e inclusiva

Donatella Versace compie 70 anni e lo fa come ha sempre vissuto: con il mondo ai suoi piedi, un tubino nero in pelle addosso e l'eyeliner perfettamente intatto. Molto più di una designer, negli anni è diventata un'icona, un life style e sopratutto una lezione di vita vivente su come stare sotto i riflettori, senza mai farsi accecare. Settant'anni di oro, maglie metallica e determinazione.

Donatella Versace lascia la direzione creativa della maison (con un messaggio al fratello Gianni) - È la fine di un'era. Donatella Versace non sarà più la direttrice creativa dell'omonima casa di moda. A dirlo è la stessa maison con un comunicato rilanciato sui social. La leggendaria stilista lascia il posto a Dario Vitale, che alla fine dello scorso anno aveva annunciato la sua uscita da Miu...

