Donatella Versace 70 anni da icona

Donatella Versace compie 70 anni e lo fa come ha sempre vissuto: con il mondo ai suoi piedi, un tubino nero in pelle addosso e l'eyeliner perfettamente intatto. Molto più di una designer, negli anni è diventata un'icona, un life style e sopratutto una lezione di vita vivente su come stare sotto i riflettori, senza mai farsi accecare. Settant'anni di oro, maglie metallica e determinazione. La regina del glamour italiano spegne le candeline celebrando una vita trascorsa tra passerelle, lutti, rinascite e uno stile tanto potente da essere diventato un'estetica globale.Donatella Versace, per chi (ancora) non la conoscesseCapelli biondo platino, voce roca, accento calabrese. Donatella nasce nel 1955 a Reggio Calabria e cresce accanto a un fratello-genio, Gianni, che la trasforma nella sua musa.

Donatella Versace non è più Direttore creativo, lascia dopo 30 anni, chi è Dario Vitale al suo posto - La notizia era nell’aria da settimane, se non da mesi. Donatella Versace lascia la direzione creativa del brand di famiglia, dopo oltre trent’anni come responsabile e referente dello stile della iconica casa di moda.Versace sarà guidato da Dario Vitale, che ha lavorato in Miu Miu e che inizierà a lavorare nel quartier genereale del brand da aprile.La notizia è stata commentata dalla designer stessa su Instagram in un post che contiene dettagli sul suo nuovo ruolo in Versace. 🔗metropolitanmagazine.it

Donatella Versace lascia la direzione creativa della maison dopo 30 anni - Dopo 30 anni Donatella Versace lascia la direzione creativa del brand fondato da suo fratello Gianni. L’ha annunciato lei stessa sui propri canali social, aggiungendo che diventerà ambasciatrice capo del marchio, un ruolo onorario che coinvolge prevalentemente attività di filantropia e da red carpet. Il ruolo di direttore creativo passa ora a Dario Vitale, ex direttore design e immagine di Miu Miu, nominato nuovo stilista. 🔗lettera43.it

Nei suoi ventotto anni come direttrice creativa, Donatella Versace ha portato la maison a nuove vette. Fedele alla visione del fratello Gianni, tra archivio e pop - L’industria della moda ci ha ormai abituato ad annunci sorprendenti, a cambi di passo inaspettati, a nomine decisamente inattese. Quello che è accaduto ieri, tuttavia, ha una portata epocale. Sì, perché la decisione, arrivata nel 2025, di Donatella Versace di lasciare la direzione creativa della maison omonima segna la fine di un’epoca. ... 🔗iodonna.it

Donatella Versace, 70 anni da icona - Donatella Versace compie 70 anni: prima musa di Gianni poi regina del glamour. Stile, carriera e look indimenticabili d ieri e di oggi. 🔗amica.it

Donatella Versace, 70 anni da ambasciatrice della maison - Donatella Versace festeggia il 2 maggio 70 anni, per la prima volta lontana dall'azienda fondata dai suoi fratelli Santo, mente amministrativa, e Gianni, genio creativo che ha lasciato un segno indele ... 🔗ansa.it

I 70 anni di Donatella Versace da ambasciatrice della maison - Donatella Versace festeggia il 2 maggio 70 anni, per la prima volta lontana dall'azienda fondata dai suoi fratelli Santo, mente amministrativa, e Gianni, genio creativo che ha lasciato un segno indele ...