Donald Trump rimuove il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz

Donald Trump ha rimosso il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz, al centro delle polemiche in seguito alla condivisione di piani militari sull'app di messaggistica Signal.

Trump rimuove il consigliere per la sicurezza nazionale Waltz e nomina Rubio al suo posto ad interim - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ordinato giovedì il più grande rimpasto di personale della sua nuova amministrazione, sostitu... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗ilfoglio.it

Donald Trump potrebbe vietare all’università di Harvard di accogliere studenti stranieri - Il 16 aprile l’amministrazione Trump ha minacciato di vietare l’ammissione di studenti stranieri all’università di Harvard, che aveva rifiutato di piegarsi a una serie di richieste della Casa Bianca. Leggi 🔗internazionale.it

La Cina risponde ai dazi di Donald Trump, crollano le borse in Europa - Il 4 aprile la Cina ha risposto con fermezza all’offensiva commerciale lanciata dal presidente statunitense Donald Trump, imponendo a sua volta dazi doganali del 34 per cento su tutti i prodotti importati dagli Stati Uniti. Leggi 🔗internazionale.it

