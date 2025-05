Donald Trump propone tagli alle agenzie nazionali e aumento delle spese militari nel bilancio 2026

Donald Trump chiederà al Congresso tagli significativi alle agenzie nazionali e un aumento delle spese militari in una bozza preliminare della sua richiesta di bilancio per il 2026, pubblicata da Bloomberg.Il bilancio prevede 557 miliardi di dollari di spese non destinate alla difesa per il prossimo anno, il che rappresenta un taglio di 163 miliardi di dollari rispetto ai livelli attuali, secondo funzionari dell'amministrazione. I finanziamenti per la sicurezza nazionale aumenterebbero a 1.010 miliardi di dollari, con un aumento del 13% rispetto agli 892,3 miliardi di dollari. 🔗 Quotidiano.net - Donald Trump propone tagli alle agenzie nazionali e aumento delle spese militari nel bilancio 2026 Il presidentechiederà al Congressosignificativie unin una bozza preliminare della sua richiesta diper il, pubblicata da Bloomberg.Ilprevede 557 miliardi di dollari dinon destinate alla difesa per il prossimo anno, il che rappresenta uno di 163 miliardi di dollari rispetto ai livelli attuali, secondo funzionari dell'amministrazione. I finanziamenti per la sicurezza nazionale aumenterebbero a 1.010 miliardi di dollari, con undel 13% rispetto agli 892,3 miliardi di dollari. 🔗 Quotidiano.net

Le notizie più recenti da fonti esterne

Con i bruschi tagli di teste avviati da Elon Musk Donald Trump punta a dare agli americani la frittata low cost - I bruschi tagli di teste nell’amministrazione pubblica Usa avviati da Elon Musk con il suo Doge hanno fatto la frittata. Lo penseranno sicuramente i malcapitati, e anche chi vede privare di preziosi bagagli di esperienza la delicata macchina pubblica americana. Ma in questo caso non si tratta di una metafora. È proprio alla frittata – una frittata low cost – che punta Donald Trump con parte dei risparmi che verranno dalla riduzione della spesa pubblica. 🔗open.online

Donald Trump ed Elon Musk proseguono con i tagli al governo federale - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato a occupare lo Studio Ovale da meno di un mese, eppure molte cose sono già cambiate, non necessariamente in positivo. Nella giornata di ieri ha firmato un nuovo ordine esecutivo, l’ennesimo, volto a ridurre il numero dei dipendenti nelle agenzie federali. Di fatto, l’iniziativa concede ulteriori poteri al famigerato Dipartimento per l’efficienza del governo, noto come DOGE e attualmente nelle imprevedibili mani di Elon Musk. 🔗metropolitanmagazine.it

La scure di Elon Musk sull’università: oltre 900 milioni di tagli. E Trump accoglie il piccolo X alla Casa Bianca: «Ha un QI altissimo!» – Il video - O gli Stati Uniti riducono seriamente le loro spese federali o il Paese andrà in bancarotta. Lo ha detto stasera Elon Musk parlando nello Studio Ovale della Casa Bianca al fianco di Donald Trump. I soldi dei contribuenti «devono essere spesi in modo saggio: questo non è draconiano, è buon senso», ha detto Musk, che per l’Amministrazione Usa guida il neonato Dipartimento per l’Efficienza (Doge). I suoi uomini hanno già di fatto congelato tutte le attività di UsAid, ma stanno passando al setaccio organici e spese di tutti gli altri settori del governo federale per dare corpose sforbiciate. 🔗open.online

Le notizie più recenti da fonti esterne

Donald Trump propone tagli alle agenzie nazionali e aumento delle spese militari nel bilancio 2026; Trump, cento giorni per distruggere la scienza (a cominciare dal clima); In che modo i dazi di Trump influiranno sui tagli dei tassi della BCE?; Trump e i tagli agli atenei: ora gli studenti americani guardano al Canada. 🔗Cosa riportano altre fonti

Onu, rivoluzione dopo i tagli di Trump: agenzie accorpate e fuga da New York, ecco il piano - Un piano di riforma radicale è statp elaborato da una task force nominata dal segretario generale Guterres ... 🔗repubblica.it

Trump proporrà tagli di €163 mld alla spesa non militare nel bilancio 2026 - La proposta di bilancio per l’anno fiscale 2026, attesa per venerdì, ridurrebbe la spesa discrezionale non militare a €557 miliardi, con un calo del 22,6% rispetto ai livelli previsti per l’anno ... 🔗it.investing.com

Meno ricerca, meno Pil. Uno studio mette in guardia Trump sul boomerang dei tagli - Gli economisti dell'Institute for Macroeconomic and Policy Analysis dell'American University sostiene che ridurre il sostegno alle agenzia federali causerà ... 🔗huffingtonpost.it