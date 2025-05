Donald Trump | I magnati di Internet? Ora mi baciano il c***

magnati di Internet? Mi odiavano durante il primo mandato. Ora mi baciano il culo». Donald Trump in un discorso davanti agli studenti dell'università dell'Alabama ha detto che se i giovani vogliono arrivare lontano devono «spezzare il sistema». E ha citato sé stesso come esempio: «Se guardate queste persone su Internet, ne conosco molte. Elon (Musk) è fantastico, ma ora li conosco tutti. Mi odiavano durante il mio primo mandato, e ora mi leccano il culo. E' impressionante, davvero. Anche se ora va molto meglio».I valori conservatoriIl presidente degli Stati Uniti ha sottolineato l'importanza dei valori conservatori, criticando l'università di Harvard, attaccata perché ha sostenuto la libertà di opinione con il congelamento di due miliardi di dollari di finanziamenti federali. «Crediamo nella libertà e nella famiglia.

Donald Trump potrebbe vietare all’università di Harvard di accogliere studenti stranieri - Il 16 aprile l’amministrazione Trump ha minacciato di vietare l’ammissione di studenti stranieri all’università di Harvard, che aveva rifiutato di piegarsi a una serie di richieste della Casa Bianca. Leggi 🔗internazionale.it

La Cina risponde ai dazi di Donald Trump, crollano le borse in Europa - Il 4 aprile la Cina ha risposto con fermezza all’offensiva commerciale lanciata dal presidente statunitense Donald Trump, imponendo a sua volta dazi doganali del 34 per cento su tutti i prodotti importati dagli Stati Uniti. Leggi 🔗internazionale.it

Donald Trump annuncia una pausa immediata di 90 giorni sui dazi reciproci. Solo alla Cina tariffe al 125%. Al 10% per tutti gli altri - Il presidente degli Usa Donald Trump ha autorizzato una pausa di 90 giorni sui dazi reciproci che si applica a tutti i Paesi tranne alla Cina. Con il provvedimento, i dazi reciproci a tutti i Paesi del mondo vengono abbassati al 10%, mentre quelli per la Cina vengono aumentati fino al 125%. «Considerata la mancanza di rispetto dimostrata dalla Cina nei confronti dei mercati mondiali, con la presente aumento la tariffa doganale applicata alla Cina dagli Stati Uniti d’America al 125%, con effetto immediato», ha scritto Trump sul suo social Truth. 🔗open.online

