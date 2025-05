Donald Trump e la strage degli 007 americani | arrivano tagli significativi sulla CIA e le più importanti unità di intelligence USA

Secondo quanto riporta il Washington Post l’amministrazionesta pianificandoal personale CIA e altredi spionaggioStati Uniti, ridimensionando così le agenzie governative per la sicurezza nazionale più sensibili. Nello specifico il personale della CIA dovrebbe perdere circa 1.200 dipendenti nell’arco di diversi anni earne altre migliaia da altri settori dell’, tra cui la National Security Agency, un servizio altamente riservato specializzato in crittologia e spionaggio elettronico globale. I detdeiprevisti, riporta la testata, non sono stati ancora resi noti. Ma la fonte anonima al Washington Post spiega che gran parte del ridimensionamento sarà coadiuvato da uno stop delle assunzioni. Nella CIA si tratta di pre-pensionamenti diche non verranno rimpiazzate. 🔗 Open.online