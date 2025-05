Domiziana in tilt il Primo Maggio | cambiano le modalità di accesso ai lidi

Primo Maggio sulla Domiziana, è stata convocata una riunione dal prefetto di Napoli, Michele Di Bari, con i sindaci dei comuni domiziani e dell'area flegrea.Per evitare che le strade dirette verso i lidi si congestionino eccessivamente, i sindaci delle. 🔗 Casertanews.it - Domiziana in tilt il Primo Maggio: cambiano le modalità di accesso ai lidi Dopo le code registrate nella serata delsulla, è stata convocata una riunione dal prefetto di Napoli, Michele Di Bari, con i sindaci dei comuni domiziani e dell'area flegrea.Per evitare che le strade dirette verso isi congestionino eccessivamente, i sindaci delle. 🔗 Casertanews.it

Primo Maggio, assalto a Lignano e viabilità in tilt - Con la giornata di sole del Primo Maggio il parco di Lignano, noto anche con il nome di Rigutinelli, è stato preso d'assalto da famiglie alla ricerca di un luogo immerso nella natura dove passare in compagnia il giorno di festa. Giochi per bambini e barbecue a disposizione sono da sempre una... 🔗arezzonotizie.it

Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva - Arezzo, 29 aprile 2025 – Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva Le variazioni di accesso riguardano le zone rossa e gialla del centro storico Cambio stagionale di orario per le Ztl del centro storico di Cortona, come ogni anno l’Amministrazione comunale annuncia la variazione della disciplina degli orari di accesso al centro storico. I seguenti orari entreranno in vigore da giovedì 1 maggio fino al 30 di settembre. 🔗lanazione.it

Il primo maggio amaro delle mamme di Patrizio Spasiano e Mattia Battistetti, morti, giovanissimi, sul posto di lavoro - Non li vedranno crescere, non li vedranno prender casa. Non li accompagneranno all’altare. Sono le mamme del 19enne Patrizio Spasiano e Mattia Battistetti, 23 anni, morti sul posto di lavoro. Giovanissimi. Per loro non ci sarà mai un primo maggio felice. «Noi veniamo da Secondigliano, un quartiere difficile. E abbiamo cresciuto i nostri figli con il senso del lavoro. E mio figlio così ha fatto. È andato a cercare lavoro. 🔗open.online

Litorale domizio, lidi presi d'assalto: tre chilometri di coda in direzione mare.

