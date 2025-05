Domenica festa in due parrocchie castiglionesi

Domenica 4 maggio, si celebra San Macario, co-patrono assieme a San Biagio nella frazione di Montecchio.Dopo la S. Messa delle 11.15 ci sarà la processione che prevede al termine la benedizione dei territori dal piazzale della Chiesa. La frazione ha due patroni perché a San Biagio è consacrata la Chiesa Parrocchiale, sia al tempo in cui si trovava nel Castello sia quella attuale consacrata il 27 novembre 1797.San Macario invece era patrono del Comune di Montecchio, intorno alla prima metà del 1200 anche se non sappiamo per quanto tempo. Terminato il periodo di essere Comune, San Macario è rimasto patrono di questa Comunità insieme a San Biagio. San Macario nasce intorno al Trecento, è un eremita, un padre spirituale, discepolo di Sant’Antonio abate.Fece una vita austera, fu un grande uomo di preghiera in terra egiziana, soprannominato anche lampada del deserto. 🔗 Lanazione.it - Domenica festa in due parrocchie castiglionesi Arezzo, 2 maggio 2025 –4 maggio, si celebra San Macario, co-patrono assieme a San Biagio nella frazione di Montecchio.Dopo la S. Messa delle 11.15 ci sarà la processione che prevede al termine la benedizione dei territori dal piazzale della Chiesa. La frazione ha due patroni perché a San Biagio è consacrata la Chiesa Parrocchiale, sia al tempo in cui si trovava nel Castello sia quella attuale consacrata il 27 novembre 1797.San Macario invece era patrono del Comune di Montecchio, intorno alla prima metà del 1200 anche se non sappiamo per quanto tempo. Terminato il periodo di essere Comune, San Macario è rimasto patrono di questa Comunità insieme a San Biagio. San Macario nasce intorno al Trecento, è un eremita, un padre spirituale, discepolo di Sant’Antonio abate.Fece una vita austera, fu un grande uomo di preghiera in terra egiziana, soprannominato anche lampada del deserto. 🔗 Lanazione.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Scuola volano "Alexander Langer", domenica 2 marzo la festa di Carnevale - Domenica 2 marzo, dalle 16 alle 19, appuntamento alla scuola Volano "Alexander Langer" di via Fratelli Gigli con la festa di Carnevale. In programma giochi, musica, merenda, animazione e gran finale con la pentolaccia. Lunedì 24 e mercoledì 26 febbraio dalle 16 alle 18 si terrà invece il... 🔗livornotoday.it

Il giorno di festa finisce in violenza. Scoppia rissa nel lido e due 27enni restano feriti - TORRE LAPILLO (Porto Cesareo) – Il giorno di festa si trasforma in violenza. Scoppia la rissa e in due finiscono in ospedale: indagini in corso per identificare i responsabili. L’episodio nella serata di ieri a Torre Lapillo, una località di Porto Cesareo, nei pressi di un noto lido del luogo... 🔗lecceprima.it

Previsioni meteo, weekend a due facce: sabato con sole e 25°C, domenica con aria fredda dalla Russia - Dopo il colpo di coda invernale degli ultimi giorni, le temperature saliranno in modo diffuso su tutta l’Italia 🔗repubblica.it

Se ne parla anche su altri siti

Domenica festa in due parrocchie castiglionesi; Festa di Sant’Antonio Abate, due parrocchie in festa: torna la tradizione della benedizione degli animali; La parrocchia del Sacro Cuore celebra i 70 anni: una comunità in festa dal 2 al 6 ottobre; Si rinnova a Sinnai la festa di Sant'Efisio guerriero nelle parrocchie di Sant'Isidoro e Santa Barbara. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Domenica festa in due parrocchie castiglionesi - Il programma di domenica 4 maggio prevede alle ore 17.00 il concerto del Coro della Pieve di Chio, alle ore 18.00 Santa Messa Solenne e poi un ritrovo conviviale. “Dopo la parrocchia di San Marco La ... 🔗lanazione.it

Nicosia, due parrocchie celebrano la Domenica delle Palme ai piedi dell’Ospedale Basilotta – VIDEO - La Domenica delle Palme segna l’ingresso solenne nella Settimana Santa e rievoca l’arrivo trionfale di Gesù a Gerusalemme. Padre Santo Basilotta, guida spirituale delle parrocchie nicosiane ... si è ... 🔗telenicosia.it

Pienamente costituite le due nuove parrocchie del comune di Cuneo - Così il percorso di riforma delle parrocchie, avviato a giugno, prende corpo. La creazione di due nuove parrocchie ... associati come patroni secondari la beata vergine Maria, nella festa della sua ... 🔗cuneo24.it