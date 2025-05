Docente denuncia violenze domestiche | la segnalazione che ha salvato una famiglia Quando l’ascolto in classe diventa un salvavita

Docente denuncia violenze domestiche: la segnalazione che ha salvato una famiglia. Quando l’ascolto in classe diventa un salvavita . 🔗 I Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Bologna, applicando il divieto di avvicinamento alla vittima e ai luoghi da lei frequentati, con l’ausilio di un dispositivo elettronico. L'articolo: lache haunainun. 🔗 Orizzontescuola.it

Pescara, 27 anni di violenze domestiche: la moglie denuncia e si salva. “Ma mio figlio stava diventando come lui - Secondo quanto riportato nella denuncia, le violenze sono iniziate subito dopo il matrimonio e si sono protratte nel tempo con crescente intensità: pugni dietro la testa – scelti, secondo l’indagato, perché “non lasciano segni” –, schiaffi, insulti ripetuti e un clima costante di terrore domestico. Gli episodi si sarebbero verificati almeno cinque volte al mese, aumentando con il passare degli anni. 🔗citypescara.com

Quando un tema in classe diventa una denuncia delle violenze subite. La capacità di ascolto dei docenti può fare la differenza - Ha scelto di raccontare la propria storia in un tema, rivelando anni di abusi subiti in famiglia. Il racconto è stato riconosciuto dai docenti come una testimonianza reale e urgente, e ha avviato un percorso di protezione per la giovane e i suoi familiari. L'articolo Quando un tema in classe diventa una denuncia delle violenze subite. La capacità di ascolto dei docenti può fare la differenza sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

"Violenze fisiche e psicologiche", la denuncia: Margherita Agnelli, l'ultima bomba nel figlio di Mario Giordano - Per gentile concessione dell'editore e dell'autore pubblichiamo un estratto dal libro di Mario Giordano “Dynasty. Dagli Agnelli ai Del Vecchio, dai Benetton ai De Benedetti: il crollo delle dinastie dei potenti” (Rizzoli), in libreria da oggi, 11 marzo. C'era una volta un re. Adesso ci sono solo miserie. E macerie. Laddove regnavano casa Agnelli e il sovrano Avvocato, principe dello charme e signore dell'eleganza, ora sono rimasti soltanto eredi che si rotolano nel fango. 🔗liberoquotidiano.it

