Divorzio cosa succede alla casa al mare cointestata a moglie e marito chi la può usare?

Divorzio cosa succede alla casa al mare cointestata a moglie e marito chi la può usare?

La rubrica quindicinale di Valeria De Vellis, avvocatessa specializzata in diritto di famiglia, della persona e delle successioni, oggi parla della casa delle vacanze il giudice non può "assegnare" la casa di vacanza in via in comproprietà tra i coniugi in via esclusiva e uno dei due

Casa familiare dopo il divorzio: quando scatta l'obbligo di rilascio; Separazione Ferragni-Fedez, cosa succede alle case dopo il divorzio; Casa acquistata in separazione dei beni e divorzio: che diritti ha chi ha pagato di più?; Il diritto dei bambini alla casa. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Divorzio, cosa succede alla casa al mare cointestata a moglie e marito, chi la può usare? - La rubrica quindicinale di Valeria De Vellis, avvocatessa specializzata in diritto di famiglia, della persona e delle successioni, oggi parla della casa delle vacanze il giudice non può “assegnare” la ... 🔗vanityfair.it

Divorzio: attenzione alla casa, se non chiedi subito la revoca rischi di dover pagare affitto a casa tua. Scopri i dettagli. - Ma cosa accade quando la separazione si trasforma in divorzio? Molti pensano che le condizioni stabilite all’inizio valgano per sempre, ma la realtà è più insidiosa. Nel passaggio da separazione a ... 🔗insolenzadir2d2.it

Assegnazione casa coniugale, rischi di perderla con il divorzio. Ecco come evitarlo - L'assegnazione della casa coniugale durante la separazione non è una garanzia. Ecco quando rischi di perderla con il divorzio e cosa fare per evitarlo. 🔗money.it