Dividendi a Piazza Affari | scadenze 16 e 19 maggio e aumenti in banche assicurazioni ed energia

Dividendi per le società quotate a Piazza Affari. Gli investitori hanno due date fondamentali da segnare: il 16 maggio, ultimo giorno utile per acquistare titoli e ottenere il diritto al pagamento, e il 19 maggio, data in cui la cedola verrà effettivamente staccata. Su un totale di 40 . L'articolo Dividendi a Piazza Affari: scadenze 16 e 19 maggio e aumenti in banche, assicurazioni ed energia è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it - Dividendi a Piazza Affari: scadenze 16 e 19 maggio e aumenti in banche, assicurazioni ed energia Si avvicina il giorno della distribuzione deiper le società quotate a. Gli investitori hanno due date fondamentali da segnare: il 16, ultimo giorno utile per acquistare titoli e ottenere il diritto al pagamento, e il 19, data in cui la cedola verrà effettivamente staccata. Su un totale di 40 . L'articolo16 e 19inedè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it

Poste Italiane, nuovo record storico a €16,15 a Piazza Affari dopo la promozione di JP Morgan, cassa e dividendi oltre l'8% - L'aspetto più significativo, secondo JP Morgan, è la capacità di Poste Italiane di generare liquidità sufficiente a sostenere il nuovo payout del dividendo, salito al 70% sugli utili del 2025 Il titolo di Poste Italiane ha toccato un nuovo massimo storico a 16,15 euro a Piazza Affari, registr 🔗ilgiornaleditalia.it

Piazza Affari: stacco cedole dividendi per 7,5 miliardi - Piazza Affari torna sotto i riflettori grazie ai dividendi staccati da diverse Blue-Chips. Un regalo di Pasqua per gli azionisti delle società coinvolte, che si vedranno corrispondere 7,5 miliardi in cedole. Oggi lo stacco della cedola avrà un impatto anche sugli indici di Piazza Affari, soprattutto il FTSE MIB, sul quale è stimato un impatto negativo pari a -0,85%. Il pagamento del dividendo è generalmente fissato per il 24 aprile 2025, salvo diversa indicazione per le società con azioni quotate anche all’estero. 🔗quifinanza.it

Confindustria avvia Opa totalitaria per delisting de Il Sole 24 Ore da Piazza Affari - Confindustria lancia una Opa totalitaria finalizzata al delisting del gruppo editoriale Il Sole 24 Ore, che lascerà quindi Piazza Affari. L'offerta prevede un premio del 42,54% rispetto al valore delle azioni registrato l'8 aprile. "Il Sole 24 Ore, come recita il suo statuto, è insieme istituzione, anima civile e culturale dell'Italia. E' nello spirito dello statuto che oggi il Consiglio Generale di Confindustria, all'unanimità, ha deciso di rinnovare il suo impegno investendo su questa istituzione del Paese in un momento in cui le imprese e gli imprenditori italiani stanno affrontando ... 🔗quotidiano.net

Arriva il 'Dividend Day': 23 società di Piazza Affari staccano la cedola - Si avvicina il ‘Dividend Day’ per le società quotate a Piazza Affari. Le date da tenere a mente sono due, il 16 e il 19 maggio. Venerdì 16 è l’ultimo giorno utile per acquistare titoli ed essere ... 🔗adnkronos.com

Piazza Affari: stacco cedole dividendi per 7,5 miliardi - Staccano oggi la cedola sette società del FTSE MIB ed altre tre Blue-Chips esterne la paniere dei titoli guida, con un impatto stimato sul FTSE MIB pari a -0,85% ... 🔗quifinanza.it

A piazza Affari è il giorno dei dividendi, chi stacca la cedola oggi - Oggi, 22 aprile, a Milano è Dividend Day. I fari sono puntati su sette big, ovvero Unicredit, Stellantis, Mediolanum, Ferrari, Prysmian, Iveco e Campari, che staccano cedole per oltre 7,3 miliardi di ... 🔗msn.com