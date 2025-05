“Diteci dove l’ha sepolta” | il marito di Guerrina Piscaglia lancia un nuovo appello a 11 anni dalla scomparsa

anni dalla scomparsa di Guerrina Piscaglia, il marito Mirco Alessandrini lancia un nuovo appello a padre Gratien, condannato a 27 anni per l’omicidio: "Diteci dove l’ha sepolta, vogliamo un luogo dove piangerla e portarle un fiore". Il corpo non è mai stato ritrovato. 🔗 A diecidi, ilMirco Alessandriniuna padre Gratien, condannato a 27per l’omicidio: "Ditecisepolta, vogliamo un luogopiangerla e portarle un fiore". Il corpo non è mai stato ritrovato. 🔗 Fanpage.it

