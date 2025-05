Distrugge l' auto dell' ex fidanzata a Bolzano poi va a cercare la donna al centro commerciale | 38enne arrestato

arrestato a Bolzano per atti persecutori contro l'ex compagna, dopo aver danneggiato un'auto in sosta. 🔗 Notizie.virgilio.it - Distrugge l'auto dell'ex fidanzata a Bolzano poi va a cercare la donna al centro commerciale: 38enne arrestato Un uomo è statoper atti persecutori contro l'ex compagna, dopo aver danneggiato un'in sosta. 🔗 Notizie.virgilio.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sotto al sedile dell'auto nascondeva la marijuana, nei guai una donna fermara in via Tiburtina - La polizia ha denunciato una donna di 55 anni della provincia di Chieti che dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel primo pomeriggio di mercoledì 16 aprile, intorno alle ore 14:30, gli agenti della volante, impegnati in un servizio perlustrativo... 🔗ilpescara.it

Soccorritrice del 118 morta nel Barese: consulenza tecnica su moto della vittima e auto dell'indagato - La 32enne era a bordo della sua moto Suzuki quando, per circostanze ancora da chiarire, è finita contro un muretto a secco, perdendo la vita. Questa mattina, lungo la strada che collega i comuni baresi di Turi e Putignano, è stato effettuato un nuovo sopralluogo per raccogliere elementi utili a... 🔗baritoday.it

San Martino Siccomario, identificato il pirata che ha investito madre e figlio di 9 anni in bici. Ha finto il furto dell’auto - San Martino Siccomario (Pavia), 3 aprile 2025 – Dovrà rispondere penalmente non solo di omissione di soccorso e di lesioni personali colpose, ma anche di guida senza patente e pure di simulazione di reato, per aver denunciato un finto furto dell'auto. D.R., 29enne di Pavia, è stato identificato dai carabinieri come l'automobilista alla guida della Toyota Yaris che nel pomeriggio di martedì 1 aprile, in via Gravellone a San Martino Siccomario, ha investito la bicicletta con in sella una donna 32enne nigeriana che trasportava anche il figlio di 9 anni, finiti entrambi in ospedale, per fortuna ... 🔗ilgiorno.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Bolzano, 38enne marocchino distrugge l'auto della ex e poi la va a cercare al lavoro: arrestato; Perseguita l'ex e le distrugge l'auto, arrestato 38enne; Stalking: insegue l'ex e le spacca il finestrino dell'auto con un pugno. In casa aveva una pistola, arrestato; Viola il divieto di avvicinare l’ex. E distrugge l’auto: finisce in manette. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Distrugge l'auto dell'ex fidanzata a Bolzano poi va a cercare la donna al centro commerciale: 38enne arrestato - Tuttavia, uno dei presenti ha mostrato una foto del malvivente, permettendo ai poliziotti di riconoscerlo come l’ex compagno della proprietaria dell’auto vandalizzata. Ricerca e arresto Presumendo che ... 🔗virgilio.it

Perseguita l'ex e le distrugge l'auto, arrestato 38enne - Non ha accettato la fine della relazione ed ha perseguitato l'ex compagna, divenendo sempre più aggressivo fino a danneggiarle l'auto parcheggiata sotto casa. (ANSA) ... 🔗msn.com

Viola il divieto di avvicinare l’ex. E distrugge l’auto: finisce in manette - L’uomo va su tutte le furie e distrugge l’auto con cui aveva raggiunto ... tentativo da parte degli uomini dell’Arma, è scattato l’arresto. L’ex marito non voleva saperne di andarsene. 🔗msn.com