Distraggono l’edicolante di piazza Duomo e svuotano la cassa | un arresto in centro a Como

Como di denunciare un uomo di 34 anni, di origine peruviana, per concorso in furto, false dichiarazioni sull'identità personale e irregolarità sul territorio dello stato. L'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, nel.

