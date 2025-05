Distanze affinità | riaperta la stagione delle mostre d’arte a Trescore Balneario

Trescore Balneario. Lo spazio espositivo “Le Stanze” , alla biblioteca comunale, ospiterà tre mostre di studenti delle Accademie di Belle Arti. Il programma coinvolge 12 giovani artisti di 3 Accademie della Lombardia.L’ Amministrazione comunale e l’Assessorato alla Cultura, con la cura di Raffaele Sicignano e Maurizio Bonfanti, organizzeranno nell’ampio spazio espositivo della Biblioteca, i loro lavori, in un confronto aperto ai vari linguaggi dell’ arte contemporanea. Il progetto intende anche dare luogo a momenti di aggregazione, con gli studenti delle scuole del territorio che potranno partecipare a laboratori e workshop organizzati con il supporto del personale.La prima mostra sarà inaugurata sabato 3 maggio 2025 alle 17.30 e ospiterà i lavori di 4 studenti dell’Accademia di Belle Arti Santa Giulia di Brescia. 🔗 Bergamonews.it - “Distanze affinità”: riaperta la stagione delle mostre d’arte a Trescore Balneario . Lo spazio espositivo “Le Stanze” , alla biblioteca comunale, ospiterà tredi studentiAccademie di Belle Arti. Il programma coinvolge 12 giovani artisti di 3 Accademie della Lombardia.L’ Amministrazione comunale e l’Assessorato alla Cultura, con la cura di Raffaele Sicignano e Maurizio Bonfanti, organizzeranno nell’ampio spazio espositivo della Biblioteca, i loro lavori, in un confronto aperto ai vari linguaggi dell’ arte contemporanea. Il progetto intende anche dare luogo a momenti di aggregazione, con gli studentiscuole del territorio che potranno partecipare a laboratori e workshop organizzati con il supporto del personale.La prima mostra sarà inaugurata sabato 3 maggio 2025 alle 17.30 e ospiterà i lavori di 4 studenti dell’Accademia di Belle Arti Santa Giulia di Brescia. 🔗 Bergamonews.it

Su altri siti se ne discute

Thuram, bentornato! Il figlio d’arte si riscopre totale nel momento topico della stagione: contro il Monza macina sostanza e qualità ed entra più in affinità con il calcio di Tudor! - di Matteo BarileThuram entra sempre più nei meccanismi del calcio di Tudor: sostanza e qualità al servizio della Juve contro il Monza! Tutti i numeri «Mi piace il modo di giocare di Tudor». Sono solo otto parole dense di significato quelle che Khéphren Thuram ha pronunciato ai microfoni di DAZN nel post partita della sfida tra Juve e Monza. Nel 2-0 che i bianconeri hanno ottenuto sui brianzoli c’è anche il contributo del figlio d’arte, che dimostra coi numeri perché il tipo di gioco dell’allenatore croato gli è congeniale. 🔗juventusnews24.com

Al via nel Regno Unito le riprese della terza stagione di House of the Dragon - Partite le riprese della serie spin off Sono ufficialmente iniziate nel Regno Unito le riprese della terza stagione di House of the Dragon, la serie di successo ambientata 200 anni prima degli eventi de Il Trono di Spade. I nuovi episodi arriveranno prossimamente su Sky e in streaming su NOW, in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti. Tratta dal romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin, la serie continua a raccontare l’epica storia della Casa Targaryen. 🔗361magazine.com

The Last of Us | HBO ha confermato la Stagione 3 - Mancano pochi giorni all’esordio su HBO dei nuovi episodi, ma intanto The Last of Us è certo che tornerà con la Stagione 3. L’emittente HBO ha fatto sapere poche ore fa che lo show di successo The Last of Us ha ottenuto il via libera per una terza stagione. L’annuncio è arrivato a pochi giorni dall’esordio dei nuovi episodi, ed a seguito dei primi commenti della critica che, nel peggiore delle ipotesi, ha definito la Stagione 2 “assolutamente avvincente“. 🔗universalmovies.it

Ne parlano su altre fonti

“Distanze affinità”: riaperta la stagione delle mostre d’arte a Trescore Balneario. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne