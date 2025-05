Disordini al comizio di Matteo Salvini assolto dalle accuse un operaio

assolto dall'accusa di aver creato Disordini al comizio di Matteo Salvini, leader della Lega e attuale Ministro del Governo Meloni, il 26 agosto del 2020. L'imputato, un operaio di circa 50 anni, era difeso dal legale Mario Secondino. Insieme ad altri 16 - che hanno scelto riti. 🔗 Salernotoday.it - Disordini al comizio di Matteo Salvini, assolto dalle accuse un operaio E' statodall'accusa di aver creatoaldi, leader della Lega e attuale Ministro del Governo Meloni, il 26 agosto del 2020. L'imputato, undi circa 50 anni, era difeso dal legale Mario Secondino. Insieme ad altri 16 - che hanno scelto riti. 🔗 Salernotoday.it

Matteo Salvini consegna tessera Lega a Vannacci, il generale: “Avanti insieme contro Von der Leyen, Commissione europea e RearmEu” - VIDEO - Il segretario del Carroccio Matteo Salvini ha consegnato la tessera della Lega al generale Vannacci che ha ringraziato i presenti e si è scagliato contro “le politiche scellerate” dell’Ue Nominato segretario del partito fino al 2029, Matteo Salvini ha consegnato la tessera della Lega al gener 🔗ilgiornaleditalia.it

Matteo Salvini ricorda Vittoria Cola, morta in un incidente stradale 11 anni fa. “Oggi avresti compiuto 30 anni, voglio pensare che vivi ancora” - Sondrio, 18 marzo 2025 – “Voglio però ricordarti com'eri, Pensare che ancora vivi. Voglio pensare che ancora mi ascolti, Che come allora sorridi!". Matteo Salvini sceglie questi versi di “Canzone per un'amica”, di Francesco Guccini, per ricordare la volontaria della Lega Nord Vittoria Cola, morta undici anni fa in provincia di Sondrio, a 19 anni. "Nel 2014 tutta la famiglia della Lega piangeva la tua ingiusta scomparsa in un incidente stradale – aggiunge il vicepremier e leader leghista –. 🔗ilgiorno.it

Sanremo 2025, Clara e i like di Matteo Salvini: «Me li mette di notte, ma non ditelo» - «Mi mette i like di notte, Salvini» Clara, intervistata dal Corriere della Sera, si lascia scappare questa rivelazione. Non è chiaro se la cantante in gara al Festival di Sanremo 2025 si riferisse a questa settimana, quel che appare chiaro è che il Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti avrebbe un artista preferito in questa edizione della kermesse. Secondo quanto aggiunge Fanpage, la ragazza 25enne, che sul palco dell’Ariston stasera, durante la serata dei duetti, ospiterà Il Volo per cantare The Sound of Silence di Simon and Garfunkel, subito dopo essersi lasciata ... 🔗open.online

Salvini lancia la rimonta del centrodestra: “Vince Piciocchi al primo turno con il 55 per cento” - lo stesso che negli anni ha portato fortuna ai Toti e ai Bucci e questa sera ha ospitato il comizio del vicepremier Matteo Salvini, di passaggio a Genova per dividersi tra impegni istituzionali e ... 🔗genova.repubblica.it

Genova, il comizio di Salvini per Piciocchi: “Dite a chi sta a casa il 25 maggio che è come se votasse a sinistra” - Genova - "Non faremo tanti comizi, non abbiamo bisogno di agitare ... loro vogliono rimettere insieme un sistema di potere". Matteo Salvini conclude così, con un lungo discorso al Teatro della ... 🔗ilsecoloxix.it

Matteo Salvini punta di nuovo al Viminale: il ministro Tajani “spegne” i suoi sogni - Il vicepremier Matteo Salvini apre al ritorno al Viminale, ma Antonio Tajani frena le ipotesi e difende l’attuale ministro Piantedosi. Non solo i dazi tengono sveglio Antonio Tajani, ma ora anche ... 🔗newsmondo.it