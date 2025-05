Disoccupazione Eurozona stabile al 62% a marzo Italia al 6%

marzo la Disoccupazione dell'area dell'euro era del 6,2%, stabile rispetto a febbraio. stabile anche in Ue, al 5,8%. Lo rileva Eurostat. L'Italia è sotto il valore dell'Eurozona e al 6% (era al 5,9% a febbraio). Undici Paesi hanno un tasso maggiore, Francia inclusa (7,3%). Tra gli altri grandi Paesi, la Germania è al 3,5%, Spagna al 10,9% e la Polonia al 2,7%.La Disoccupazione giovanile va al 14,5% in Ue (da 14,6%) e al 14,2% nell'Eurozona (da 14,3%). In Italia sale al 19% (da 17,3%), settima in Ue. La Disoccupazione femminile nell'Eurozona è stabile al 6,4% e nell'Ue al 6%. 🔗 Quotidiano.net - Disoccupazione Eurozona stabile al 6,2% a marzo, Italia al 6% ladell'area dell'euro era del 6,2%,rispetto a febbraio.anche in Ue, al 5,8%. Lo rileva Eurostat. L'è sotto il valore dell'e al 6% (era al 5,9% a febbraio). Undici Paesi hanno un tasso maggiore, Francia inclusa (7,3%). Tra gli altri grandi Paesi, la Germania è al 3,5%, Spagna al 10,9% e la Polonia al 2,7%.Lagiovanile va al 14,5% in Ue (da 14,6%) e al 14,2% nell'(da 14,3%). Insale al 19% (da 17,3%), settima in Ue. Lafemminile nell'al 6,4% e nell'Ue al 6%. 🔗 Quotidiano.net

Nel quarto trimestre del 2024 il tasso di risparmio delle famiglie nell'Eurozona è rimasto stabile al 15,3%, con consumi e reddito disponibile lordo in aumento dell'1%. Anche il tasso di investimento delle famiglie è rimasto invariato al 9,1%, con la formazione lorda di capitale fisso in crescita dello 0,7%, in linea con l'andamento del reddito. Lo riferisce Eurostat. Parallelamente, la quota di profitti delle imprese non finanziarie è scesa dal 38,8% al 38,5%, complice l'aumento di retribuzioni e imposte nette sui sussidi (+1,3%), superiore alla crescita del valore aggiunto lordo (+0,8%).

